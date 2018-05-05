悍將范玉禹自認易亢奮 中繼有助情緒釋放中央社 (2018-05-05 19:10)
中職富邦悍將隊投手范玉禹被拉上一軍，他自認容易亢奮，改投中繼，上場就是面對高張力狀況，亢奮情緒可以在場上釋放，面對打者的感覺更好。中央社記者謝靜雯攝 107年5月5日
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