（中央社記者邱柏勝台北5日電）5月是報稅月，台北國稅局提醒納稅義務人，去年若有中國大陸地區來源所得，須併入個人綜合所得申報以免漏繳挨罰，但若在大陸已先繳過稅，則已繳納的所得稅可自應納稅額扣抵。



台北國稅局指出，依兩岸人民關係條例第24條規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得者，應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。



因此，台北國稅局指出，最近查核時發現多起納稅義務人申報綜合所得稅時，漏未申報大陸地區來源所得，導致造成補稅及處罰的案例。



國稅局官員指出，納稅義務人申報大陸地區來源所得時，應檢附經「財團法人海峽交流基金會」驗證後的大陸地區完納所得稅證明文件。納稅義務人在中國已繳納的所得稅，可自應納稅額中扣抵，不會產生所得重複課稅的情況，但扣抵數額不得超過因加計其大陸地區所得，而依其適用稅率計算增加的應納稅額。



舉例來說，民眾甲君申報綜合所得總額，包含大陸地區來源所得的應納稅額為新台幣2萬元，不含大陸地區來源所得的應納稅額為1萬5000元，差額5000元就是大陸地區來源所得的應納稅額。意思是說，即便甲君在中國繳的所得稅超過5000元，但在台灣報稅時，可扣抵的稅額上限就是5000元。



國稅局提醒納稅義務人，因大陸地區來源所得非屬稽徵機關提供查詢所得資料範圍，納稅義務人申報綜合所得稅時，仍應依法一併辦理申報，以免造成漏報該所得遭補稅處罰，並記得取具大陸地區完納所得稅證明文件，送經海基會驗證，以免影響抵扣應納稅額權益。（編輯：楊凱翔）1070505