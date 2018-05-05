快訊：美國「洞察」號火星無人著陸探測器５日凌晨從加利福尼亞州中部發射升空，執行人類首個探究火星「內心」的探測任務北京新浪網 (2018-05-05 19:00)
原標題：快訊：美國「洞察」號火星無人著陸探測器５日凌晨從加利福尼亞州中部發射升空，執行人類首個探究火星「內心」的探測任務
新華社快訊：美國「洞察」號火星無人著陸探測器５日凌晨從加利福尼亞州中部發射升空，執行人類首個探究火星「內心」的探測任務。
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