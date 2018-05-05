中國和波蘭兩國之間一直都維持了不錯的國際關係，不僅在一些傳統領域合作密切，兩國也在一些新領域展開了「友好的交流」，中國駐波蘭大使劉光源在波蘭《共和國報》上發表文章稱，兩國在「新領域合作形勢喜人，波蘭《巫師》系列遊戲深受中國網友喜愛」。

實際上，作為《巫師》系列遊戲開發商的CD Projekt Red一直以來都非常重視國內的玩家，早在《巫師》系列初期就為遊戲製作了中文版本，文本量大如《巫師3》也不在話下。因此CDPR也受到了國內玩家的喜愛，畢竟遊戲做得那麼好，價格又那麼良心，想讓玩家們不愛這樣的製作者都難。

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