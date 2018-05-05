《幻想三國志5》遊戲中主角有多種裝備可選，各色各樣的衣服、靴子等裝備目不暇接，下面為大家帶來《幻想三國志5》裝備大全，列出所有裝備增加屬性及附帶技能一覽，快來挑選你喜歡的裝備吧。

更多裝備可以參考這篇，《幻想三國志5》隱藏裝備屬性圖鑑：點擊進入

全頭具圖鑑

頭巾

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：150

增加青龍魄：0

增加白虎魄：2

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：71

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：4

增加御法：2

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：包覆頭部的布巾。

二周目能否繼承：不可

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頭盔

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：360

增加青龍魄：0

增加白虎魄：4

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：243

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：11

增加御法：7

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：士兵用的制式硬盔。

二周目能否繼承：不可

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青銅盔

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：2500

增加青龍魄：0

增加白虎魄：6

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：415

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：18

增加御法：12

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：青銅製的頭盔。

二周目能否繼承：不可

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貪狼盔

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：7000

增加青龍魄：0

增加白虎魄：8

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：587

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：25

增加御法：17

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：有兇猛的獸面裝飾，可嚇阻敵人。

二周目能否繼承：不可

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精鋼盔

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：25000

增加青龍魄：0

增加白虎魄：10

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：759

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：32

增加御法：21

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：精鋼製的頭盔，堅固又沉重。

二周目能否繼承：不可

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星命神盔

使用者：嚴朔、計蒙、夜穹音、蘭晹、玥兒

售價：63000

增加青龍魄：0

增加白虎魄：12

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：930

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：39

增加御法：26

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：以殞鐵打造的頭盔，凡兵難傷分毫。

二周目能否繼承：不可

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玉簪

使用者：鐵馥雪、慕容妍、殊臣

售價：150

增加青龍魄：0

增加白虎魄：2

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：71

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：2

增加御法：4

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：固定髮型的頭飾。

二周目能否繼承：不可

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玻璃發簪

使用者：鐵馥雪、慕容妍、殊臣

售價：360

增加青龍魄：0

增加白虎魄：4

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：243

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：7

增加御法：11

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：玻璃制的高價頭飾。

二周目能否繼承：不可

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白絲帽

使用者：鐵馥雪、慕容妍、殊臣

售價：2500

增加青龍魄：0

增加白虎魄：6

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：415

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：12

增加御法：18

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：文人戴的冠帽。

二周目能否繼承：不可

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北方帽

使用者：鐵馥雪、慕容妍、殊臣

售價：7000

增加青龍魄：0

增加白虎魄：8

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：587

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：17

增加御法：25

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：源自北方的耐寒雪帽。

二周目能否繼承：不可

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拜相冠

使用者：鐵馥雪、慕容妍、殊臣

售價：25000

增加青龍魄：0

增加白虎魄：10

增加朱雀魄：0

增加玄武魄：0

增加體力：759

增加真氣：0

增加力量：0

增加仙骨：0

增加強壯：21

增加御法：32

附帶技能1：無

附帶技能2：無

說明：拜相封侯者才能戴的高貴冠帽。

二周目能否繼承：不可

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