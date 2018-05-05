百變女神林心如化身荷蘭育兒精品Nuna一日店長 暢談周歲育兒經大成報 (2018-05-05 18:33)
嬰童用品界的精品 - 荷蘭品牌Nuna，因其簡單、實用又時尚的設計主張, 在全球獲得超過百項以上大獎，其中更是「設計界奧斯卡」之稱的Red Dot Award德國紅點設計大獎中的常勝軍。連年獲獎的Nuna，今年更是以DEMI grow拿下紅點最高榮譽的Best of the Best大獎，成為唯一獲此殊榮的精品級嬰幼兒手推車。 Nuna 有型的設計屢獲名人的青睞使用， 包括名媛Kyle Jenner、網球球后小威廉斯Serena Williams、好萊坞女星潔西卡艾巴Jessica Alba等，都是品牌的愛用者。
來勢洶洶的DEMI grow，可搭配座椅、提籃、睡箱等使用，變化出33種更換模式。以巧妙設計、絕佳的操控性及時尚的外型，加上父母最重視的安全性等優勢，一舉擊敗全世界其它59個國家、6,300個作品，拿下Best of the Best 大獎。號稱「百變推車」的DEMI grow可有多種變換模式。不但可以是一個寶寶的推車，也可以變成雙寶或雙胞胎的推車；若再搭配座椅、提藍和睡箱，可以全方位滿足父母外出時的多元需要！
演藝圈裡同樣擁有百變身份的林心如，就以媽媽身份大方分享，嬰兒手推車有三個必需：
一、好推滑順：父母帶嬰兒外出，路況欠佳的情況相當常見。若碰上不好的推車，晃動得厲害直接影響寶寶不說，還會造成父母的負擔。二、適合四季乘坐：座椅背部採用透氣網布設計，寶寶夏季乘坐通風不悶熱，冬季外出則可換成柔軟舒適的座墊呵護寶寶，讓座椅隨著天候變化換季。三、備有先進避震系統及大型置物籃：避震系統讓寶寶乘坐更舒適，可拆式大置物籃讓寶寶用品再多也不擔心。而DEMI grow正是一台符合上述需要、面面俱到的頂級手推車。林心如也透露：「這台產品的設計真的很時尚，特別是33款變換模式。可以從一個座位延伸成兩個寶寶都可乘坐，這點就很吸引我！」
為了讓媽媽都可以跟林心如一樣，優雅時尚地享受育兒，Nuna內湖旗艦體驗中心於母親節檔期特別推出了「媽媽您辛苦了」超值優惠活動。即日起（5/5）只要到店消費，可享多重優惠。就連剛上市的新品DEMI grow推車也推出超值組合價，推車加購第二座椅原價NT$36,200元，促銷價只要NT$26,000元，現省NT$10,200元。而有最輕巧安全封號的PIPA lite提籃安全座椅，買就送聲光安撫海馬玩具！超值優惠活動只到5/13，千萬別錯過唷！
圖說：荷蘭育兒精品Nuna邀請一日店長林心如展示Demi grow推車，輕鬆變換33種不同使用模式，滿足不同育兒需求。圖片：業者提供。
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