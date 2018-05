(大成報記者林瑞明/台北報導)荷蘭嬰童用品品牌Nuna今(5/5)日於內湖旗艦體驗中心舉行新品上市記者會。演而優則導的雙棲藝人林心如受邀擔任品牌一日店長,替榮獲2018紅點設計大獎殊榮Best of the Best的DEMI grow嬰幼兒手推車、及PIPA lite提籃汽車安全座椅上市造勢。林心如也當場分享時尚媽咪該如何掌握自己的行動力,為Nuna新品的極致工藝做最佳詮釋。嬰童用品界的精品 - 荷蘭品牌Nuna,因其簡單、實用又時尚的設計主張, 在全球獲得超過百項以上大獎,其中更是「設計界奧斯卡」之稱的Red Dot Award德國紅點設計大獎中的常勝軍。連年獲獎的Nuna,今年更是以DEMI grow拿下紅點最高榮譽的Best of the Best大獎,成為唯一獲此殊榮的精品級嬰幼兒手推車。 Nuna 有型的設計屢獲名人的青睞使用, 包括名媛Kyle Jenner、網球球后小威廉斯Serena Williams、好萊坞女星潔西卡艾巴Jessica Alba等,都是品牌的愛用者。來勢洶洶的DEMI grow,可搭配座椅、提籃、睡箱等使用,變化出33種更換模式。以巧妙設計、絕佳的操控性及時尚的外型,加上父母最重視的安全性等優勢,一舉擊敗全世界其它59個國家、6,300個作品,拿下Best of the Best 大獎。號稱「百變推車」的DEMI grow可有多種變換模式。不但可以是一個寶寶的推車,也可以變成雙寶或雙胞胎的推車;若再搭配座椅、提藍和睡箱,可以全方位滿足父母外出時的多元需要!演藝圈裡同樣擁有百變身份的林心如,就以媽媽身份大方分享,嬰兒手推車有三個必需:一、好推滑順:父母帶嬰兒外出,路況欠佳的情況相當常見。若碰上不好的推車,晃動得厲害直接影響寶寶不說,還會造成父母的負擔。二、適合四季乘坐:座椅背部採用透氣網布設計,寶寶夏季乘坐通風不悶熱,冬季外出則可換成柔軟舒適的座墊呵護寶寶,讓座椅隨著天候變化換季。三、備有先進避震系統及大型置物籃:避震系統讓寶寶乘坐更舒適,可拆式大置物籃讓寶寶用品再多也不擔心。而DEMI grow正是一台符合上述需要、面面俱到的頂級手推車。林心如也透露:「這台產品的設計真的很時尚,特別是33款變換模式。可以從一個座位延伸成兩個寶寶都可乘坐,這點就很吸引我!」為了讓媽媽都可以跟林心如一樣,優雅時尚地享受育兒,Nuna內湖旗艦體驗中心於母親節檔期特別推出了「媽媽您辛苦了」超值優惠活動。即日起(5/5)只要到店消費,可享多重優惠。就連剛上市的新品DEMI grow推車也推出超值組合價,推車加購第二座椅原價NT$36,200元,促銷價只要NT$26,000元,現省NT$10,200元。而有最輕巧安全封號的PIPA lite提籃安全座椅,買就送聲光安撫海馬玩具!超值優惠活動只到5/13,千萬別錯過唷!圖說:荷蘭育兒精品Nuna邀請一日店長林心如展示Demi grow推車,輕鬆變換33種不同使用模式,滿足不同育兒需求。圖片:業者提供。