近期EA官方通過整理玩家的視頻投稿，為我們整理出了最新第七輪《FIFA 18》月度最佳進球。

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《FIFA18》官方月度最佳進球7

在視頻中我們可以看到，來自世界各地的玩家通過靈活運用各種傳球、運球以及射門技術（當然還有必不可少的運氣），為我們呈現了極為精彩的進球集錦。

另外最近，我們也知道為了配合即將開幕的世界杯，EA這次也是誠意十足，為《FIFA 18》更新了大量世界杯主題內容，包含官方授權的球場和各支球隊參賽球衣以及相關賽事等內容。

【遊俠網】《FIFA 18》2018俄羅斯世界杯DLC 預告片

最後，我們知道今年E3展（6月11號到14號），緊接著就是俄羅斯世界杯（6月14日—7月15日），所以如果你同時又是一位足球迷，那麼今年6、7月份註定會很充實。

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