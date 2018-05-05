《FIFA18》官方最新月度最佳進球 看大神們的騷操作北京新浪網 (2018-05-05 18:30)
近期EA官方通過整理玩家的視頻投稿，為我們整理出了最新第七輪《FIFA 18》月度最佳進球。
相關視頻：
《FIFA18》官方月度最佳進球7
在視頻中我們可以看到，來自世界各地的玩家通過靈活運用各種傳球、運球以及射門技術（當然還有必不可少的運氣），為我們呈現了極為精彩的進球集錦。
另外最近，我們也知道為了配合即將開幕的世界杯，EA這次也是誠意十足，為《FIFA 18》更新了大量世界杯主題內容，包含官方授權的球場和各支球隊參賽球衣以及相關賽事等內容。
【遊俠網】《FIFA 18》2018俄羅斯世界杯DLC 預告片
最後，我們知道今年E3展（6月11號到14號），緊接著就是俄羅斯世界杯（6月14日—7月15日），所以如果你同時又是一位足球迷，那麼今年6、7月份註定會很充實。
更多相關資訊請關注：FIFA 18專題
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