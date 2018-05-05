《守望先鋒》職業戰隊上海龍之隊在今天的比賽中以1:3的比分不敵紐約九霄天擎隊，再次刷新了連敗成績，將之前的28連負記錄擴大到29連負，不過上海龍之隊面對勁敵發揮的可圈可點為大家呈現了一場精彩的比賽，還是有進步的，上海龍之隊也在微博感謝大家對隊伍的支持！

聯賽從1階段開始進行到現在，11個隊伍里有10個隊伍被九霄天擎打過4：0的比分（除融合隊）。龍之隊聯賽常規賽倒數第一，被9個隊伍打過4：0（除王朝隊與燃料隊）。對於一場嚴重不看好的比賽，龍之隊今天的表現可圈可點，不僅有良好的個人發揮，也可以看得出來有比較明顯的戰術針對與準備。

官方微博：今天的比賽非常精彩！感謝大家對上海龍之隊的支持！

讓我們再回顧剛剛在66號公路B點的精彩對戰吧！

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