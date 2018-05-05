中市府委託朝陽科大辦理社會企業市集 協助建立社企平台



(中央社訊息服務20180505 18:21:39)臺中市政府與社企流共同攜手合作，5月5日至6日一連兩天委託朝陽科技大學於假臺中文化創意產業園區辦理「明日亞洲社會企業市集」活動，集結包括提供消滅荔枝椿象2.0計畫的「Honey Bank小蜜蜂計劃」、蒐集廢棄木材再生的「熊肯作社會企業有限公司」以及提供安置青少年工作機會的「逗點青少年公益商店」等60家優質社會企業及新創團隊共襄盛舉，吸引上百位民眾熱情參與。



特別前來參加社會企業市集開幕的政務委員唐鳳表示，由於臺中市政府配合首次移師臺中文化創意產業園區之「2018亞太社會企業高峰會」，這次活動集結許多國內外的社會企業團體，邀請包含紐、澳、日本、韓國等15國的專家學者與會，並開放民眾免費參加，藉此展現亞太區域社會企業發展的多元樣貌，也拓展臺灣青年實現夢想契機及增進大眾了解社會企業之精神。



臺中市政府經濟發展局表示，社會企業的發展是台灣與國際接軌非常重要的一環，從知名的青創基地光復新村、到人氣快速崛起的審計新村、海線眷村改建的陶藝大街與假日市集、山城東勢客家文化園區提供返鄉青年創業基地、延續至今年在國立公共資訊圖書館精武分館剛開幕的社會創新實驗基地，都可發現臺中市政府對於產業的發展不僅是單點而是網絡的推動模式，涵蓋範圍不只在城中區，更橫跨山、海、屯等地區，希望臺中未來可以成為社企或青創朋友最好的圓夢基地。



擔任計畫主持人之朝陽科大副產合長兼創新育成中心主任劉素娟表示，本次社會企業市集參展領域多元，包括社會企業角度打造社區照顧咖啡館，推出居家服務、家事服務、生活輔具等服務，讓銀髮長照能老有所依；青年返鄉到臺中后里農村，以農村廢棄物投入再生模式，串起供應鍊，打造微型產業，不僅成功解決環境問題，也帶領社區再生發展誘使更多人關注。國外企業方面，邀請到香港傅耆來臺參展，其以跨世代溝通，著重手工藝品背後之故事，結合學子合作發掘許多故事。



計畫共同主持人朝陽科大助理副校長兼總務長張華南亦表示，活動期間透過社企肥皂箱、促銷活動及舞台表演等豐富節目內容，讓大眾共同體驗及瞭解社會企業的推廣理念與內涵，非常歡迎市民到文創園區社企市集攤位走走，包含食農、新創、文創、環保、弱勢就業與銀髮長照等領域，絕對讓大家不虛此行。



圖說1：行政院政務委員唐鳳(右四)、經濟部中小企業處處長吳明機(左五)與朝陽科大計畫主持人劉素娟(左四)及張華南(右五)合影。



圖說2：現場社會企業市集各有特色。



圖說3：朝陽科大學生志工協助接待亞太社會企業高峰會參觀市集之貴賓，表現十分專業。



訊息來源：朝陽科技大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233155.aspx