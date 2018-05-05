▲文汶(左)、吳皓昇舉辦歸寧宴。（圖／民視提供，2018.05.05）

藝人文汶跟吳皓昇愛情長跑9年，於2月10日完成終身大事，婚後3個月，文汶今（5）日回到南投老家「南投樂涼餐廳」宴請歸寧午宴，席開一百桌。正籌備保養品事業的文汶透露：「婚後生活一點都不好。」表示為了台北店開幕，每天都睡不到5小時，「婚後不滿意是因為自己的龜毛個性，但最滿意還是身邊有個完美老公。」

吳皓昇知道老婆文汶忙於新店6月初開幕的事，主動將歸寧的大小事攬在身上，細心將婚禮流程表格化，相當貼心。文汶表示，如果沒事不要隨便結婚，她說自己婚前是小女人，有老公聲控牌洗衣機、洗碗機，但婚後自覺已是女強人了，除了在事業上衝刺，家事也會主動幫忙分擔。

▲文汶、吳皓昇舉辦歸寧宴。（圖／民視提供，2018.05.05）

吳皓昇面對大批女方親友絲毫不緊張，唯一覺得害羞就是頻頻被長輩催生，還說優良基因要生三男兩女，讓吳皓昇覺得害羞不已，但也因為家族人員太多，有叔公、舅公、姑婆、姨婆等等稱號，讓他記了一個就忘了兩個，直呼好糗。

▲文汶、吳皓昇舉辦歸寧宴。（圖／民視提供，2018.05.05）