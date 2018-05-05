台東縣長公館Open-Mic5月份母親節音樂饗宴 馬前總統聆聽給予演出者讚賞



(中央社訊息服務20180505 18:19:08)為提供喜愛音樂的學齡前幼童一個表演舞台，並歡度一年一度母親節，台東縣長公館每個月第一個星期六下午的Open-Mic表演，今(5)日下午3點由幾組素人兒童音樂初學者熱情參與演出。前來台東參加活動的前總統馬英九在黃健庭縣長伉儷、愛心菜販陳樹菊陪同，坐在觀眾席上靜心聆聽，不時給予加油鼓掌聲，鼓勵幼童帶給大家驚艷的演出，馬前總統也親自逐一頒贈「我是大明星」證書給每位演出者及合影。



今天的素人音樂會共計25組參加，演出方式有電鋼琴、二胡、豎笛及長笛等，呈現出大家日常練習的成果，純真又自然。下午在古色古香的縣長公館，表演者、家長及聽眾很踴躍的參加，在日式宿舍庭園中，伴隨著報名演出者愉快又自信自然的表演活動，聽眾們享受最真摯的表演。



下午4點左右馬英九前總統在黃健庭伉儷、陳樹菊、縣府文化處長鍾青柏的陪同下到場欣賞大家的演出，看到馬前總統在前聆聽，許多演出者都略顯緊張，不過，馬前總統及黃縣長與現在觀眾都給予掌聲鼓勵。



黃縣長特別向馬前總統說明，Open-Mic是他上任後於每月第一個星期六所推動辦理，是為熱愛音樂，期待show出夢想，與眾人生命產生撞擊擦出火花而生的Free Stage；凡上臺分享演出者，音符回憶簿上將留下您的足跡，現場另頒給特製精美的「Open-Mic大明星證」證卡留念。



另外，馬前總統也在欣賞音樂會前，由黃縣長伉儷陪同與陳樹菊見面話家常，陳樹菊阿嬤向馬總統講述他目前就醫及靜養的狀況，她說看到馬前總統卸任後心情輕鬆、精神良好，讓她很高興，她只是一介平民、在市場內賣菜的菜攤，能夠讓總統這麼關心，她非常榮幸，她也轉達一起就診病友及朋友的意見，希望總統再出來選舉，馬前總統沒有回應且笑的有些尷尬，旁人也哈哈大笑，馬前總統也說陳樹菊可以是她的「民間好友」，每次來台東都由黃縣長安排陪同見面，這次看到她精神及身體都非常好，也讓他放心不少，也希望她多休息靜養，但樹菊阿嬤說，由於50幾年來都是每年凌晨2、3點就起床，然後到果菜市場批發及到蔡市場賣菜，生理時鐘已經習慣了，她會慢慢調適，謝謝總統及縣長伉儷關心。



馬前總統分別贈送茂谷柑及養生飲品給陳樹菊、也贈送黃縣長茂谷柑，黃縣長則回贈馬總統與陳樹菊台東好物-紅藜棒養生產品。



訊息來源：台東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233154.aspx