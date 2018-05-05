陳瑀希首度挑戰一人飾2角 最想演出「神力女超人」NOWnews今日新聞 (2018-05-05 18:30)
隨著網路的日新月異，網劇也成為觀眾的選擇之一，「酷瞧」在去年推出5部原創戲劇，並將推出微電影《記得，最強的自己》，請來陳瑀希擔綱《奇蹟MU：最強者》的經典角色「聖射手」，讓人相當期待。
陳瑀希在劇中一人分飾兩角，分別出演OL與女高中生，透過與過去的自己邂逅的奇想，心境上的切換讓陳瑀希的初次演出充滿挑戰性，讓她回味無窮，更期待未來能跨足戲劇演出。陳瑀希笑稱，自己最想挑戰「神力女超人」英雄型的角色，奮力在銀幕上賣力帥一回。
▲陳瑀希一人分飾兩角。（圖／酷瞧提供，2018.05.05）
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