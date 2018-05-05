原標題：巴西繼續推進難民本土化進程



新華社裡約熱內盧５月４日電（記者張武岳）巴西空軍一架飛機４日將２３３名委內瑞拉難民從巴西北部的羅賴馬州轉移至亞馬孫州和聖保羅州。這次轉移是巴西聯邦政府和聯合國難民署共同推進的難民本土化進程的第二階段。

這架飛機是從羅賴馬州首府博阿維斯塔起飛的。據總統府民事辦公室介紹，此次被轉移的難民中有１６４人被送往亞馬孫州首府馬瑙斯，６９人被送往聖保羅州首府聖保羅。他們會被安置在當地的臨時收容所中，可以停留最多９０天，在此期間他們可以尋找合適的工作。

根據巴西和聯合國難民署共同推進的難民本土化進程的要求，羅賴馬州境內的委內瑞拉難民將被分散到其他各州，並可在當地的收容所得到庇護。

在今年４月難民本土化進程的第一階段，２６５名委內瑞拉難民被轉移至聖保羅和馬托格羅索州首府庫亞巴。總統府民事辦公室提供的數據顯示，目前轉移到庫亞巴的６６名難民中僅８人就業，１１人正在應聘，１０人離開了收容所；轉移到聖保羅的難民中，６０人正在接受職業培訓。

目前巴西聯邦政府正在對國內收容所的收容能力進行清點，在清點完成後才會安排下一次難民轉移。

近幾年，委內瑞拉經濟不景氣，政局動蕩，社會治安惡化，物資短缺，不少委內瑞拉人選擇進入與委接壤的巴西北部地區。