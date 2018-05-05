原標題：墨西哥學者海因茨·迪特里希：中國共產黨是馬克思主義理論創新發展的先鋒代表



新華社北京５月５日電（記者陳瑤 李家瑞）墨西哥學者海因茨·迪特里希日前接受新華社記者採訪時表示，中國共產黨是馬克思主義理論創新發展的先鋒代表。

海因茨·迪特里希長期致力於馬克思主義理論研究，曾出任拉美多國左翼領導人的政治顧問。

迪特里希高度評價馬克思主義的歷史貢獻，認為馬克思主義之所以發展至今仍具有旺盛生命力，很重要的原因在於馬克思主義在不同歷史時期都在實踐中得到發展和創新，中國共產黨發揮了尤其重要的作用，是「馬克思主義理論創新發展的先鋒代表」。

迪特里希說，中國共產黨成立以來，馬克思主義中國化經歷多次理論和實踐的創新飛躍，「每次都能根據客觀現實對既有理論進行創新，再用創新理論指導實踐，體現理論和實踐的辯證統一。」

「作為體現馬克思主義真理性的實踐範本，中國在經濟和社會等領域取得的巨大成就有力地證明了科學社會主義的可行性和有效性。」多次訪問中國、目睹中國快速發展的迪特里希說，中國共產黨在脫貧攻堅、保護生態環境、促進社會公平正義等領域所取得的令人矚目的成就，就是社會主義制度優越性的有力證明。