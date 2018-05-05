丁噹遺憾孫越病逝 感嘆：「他是最棒的天使」NOWnews今日新聞 (2018-05-05 18:30)
感人熱淚經典電影《搭錯車》，改編自音樂劇版本，集結電影裡的經典歌曲，包括〈一樣的月光〉、〈是否〉、〈酒矸倘賣無〉等回味好歌，30首好歌重現大劇院，今（5）日先於誠品西門店騎樓小舞台登場，丁噹以不插電的方式演繹音樂劇裡的好歌，也談到孫越病逝一事。
丁噹一登台便開始演唱〈一樣的月光〉，立刻吸引許多路人駐足聆聽，也有不少歌迷是在今天一早便在舞台前排好隊，就為了搶先感受《搭錯車》音樂魅力。此次在劇中飾演阿美青梅竹馬的蕭景鴻（阿弟）善盡護花使者本份，與丁噹在彈唱會說說唱唱，並合唱重新改編的〈我愛他〉，阿弟有power的聲線，為歌曲注入全新元素，讓丁噹盛讚：「阿弟唱歌很man，歌聲很像強而有力的肩膀，就像劇中一直保護著阿美的阿明。」
電影版《搭錯車》中，飾演啞叔的孫越於日前病逝，令外界感傷，而今天丁噹在現場被問及此事，她也遺憾表示，「心裡滿悲傷的，今天想要對他說，非常謝謝他，能夠把這麼這麼經典的一部劇帶給大家，給大家滿滿的感動。」也提到孫越參與過許多公益活動，把愛分享給很多人，「他是最棒的天使。」丁噹更感性說，自己非常榮幸能接到這部作品。
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