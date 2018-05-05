有些時候團隊的力量往往要大於個人的，你看美國超級英雄厲害不？不照樣還得組團去對抗外敵。今天就為大家推薦8部經典特種部隊電影，一定讓你看到爽。

《勇闖奪命島》

說來慚愧，小編這麼一個喜愛電影的人，家裡只有這一部影片當年特地去買了正版光碟，為什麼？因為實在是太出眾！尼古拉斯凱斯和肖恩康納利兩位影帝級的表演實在是非常精彩，雖然現在尼古拉斯凱奇已經是爛片之王，但是在當你，這部片子是相當不錯的。

影片講述了漢默將軍為了替死去士兵討回公道而使用了極端手段，英雄成罪犯，兩位主角在特遣隊全部犧牲的情況下通過自己的方法拯救人質的故事。

《黑鷹墜落》

豆瓣8.5高分動作電影，少見的優秀戰爭題材電影。電影講述了一次因為輕敵而失敗的行動，為了營救同伴，一隻特種部隊深入虎穴，但事情遠遠比想像的難，因為特種部隊也是人，也是有血有肉，他們只是比普通人能力更強一點，但是強不過子彈。電影告訴我們：任何戰爭，不管正義或非正義，帶來的只有血腥、殘酷。

《湯姆·克蘭西：幽靈行動阿爾法》

少見的只有20分鐘的電影，或者說叫短片更合適，但是實在是太精彩了，大家所有好奇的特種部隊武器：槍械、無人機、特種裝備等等都有，20分鐘里沒有一句廢話，拳拳到肉，槍槍有感，強烈推薦！

《生死狙擊》

這部影片重點講述狙擊手，無論是風向評測、槍械、偽裝、瞄準都十分專業。尤其是那一場雪地狙擊，槍槍爆頭。影片開場的巴雷特重狙也是讓人激動不已。

《美國狙擊手》

影片選自真實事件改變，主角是戰場英雄，神槍手，最遠狙擊距離為1920米。戰爭結束后他回到美國，但是因為戰爭才殘酷，他的內心無時無刻都在收到煎熬和摧殘，他無法去很好的做丈夫和父親。一個美國英雄卻有著常人無法理解的痛苦。就是這麼一位傳奇人物，卻在射擊場被患有戰爭創傷綜合征的老兵槍殺。ps：影片最後，是真實的悼念場面，所有人在靈車通過的馬路邊夾道悼念。

《勇者行動》

標準的好萊塢式爆米花電影，刺激、爆炸、個人英雄主義等等。導演眼光也很獨特，瞄準了海豹突擊隊擊斃本拉登這個題材。本片一方面反應了戰爭的殘酷，一方面體現出了現代特種作戰與常規作戰的不同。推薦觀看！

《太陽之淚》

本片是以美國最著名的特種部隊「海豹突擊隊」為題材講述的電影。電影講述了美國海豹突擊隊為了營救在戰區被俘虜的醫生而進行的營救行動。影片不管是爆破還是狙擊都是顯得老道專業，同樣值得觀看！

《深入敵後》

這部影片中，沒有女主角，只有純爺們，男性荷爾蒙爆棚的一部電影。該片講述了兩名美國飛行員在執行任務的時候被擊落，在陌生敵占區生存、逃亡的故事。