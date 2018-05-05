承諾咘咘不會消失幕前 修杰楷這樣說NOWnews今日新聞 (2018-05-05 18:15)
修杰楷今（5）日出席飾品活動，談及愛女咘咘在親子實境節目《媽媽是超人3》中，因為有小哥哥的出現，把修杰楷的手甩開，他表示：「咘咘把我手甩開，是知道我們在身旁，所以就會很開心。」但談及咘咘與Bo妞未來若是結婚，修杰楷也說光想就會紅眼眶：「會覺得很捨不得，因為她們現在還那麼小，被問到這樣問題，主要是因為還沒有畫面，形容這樣的感受。」
身為好爸爸的修杰楷，透露有時候還是會捉弄一下愛妻賈靜雯，有次他把一個價值便宜的東西放在橘色的包裝盒裡，賈靜雯先是開心地打開禮物，發現裡面不是該牌子的物品，表情有點複雜，讓修杰楷覺得頗為逗趣。但有時候修杰楷把禮物放在顯眼的地方，賈靜雯老是看不到，折騰一會兒後，最後他就會沒好氣地說：「我藏了一個禮物在這邊，妳要不要看一下！」
▲修杰楷育有一對愛女。（圖／鎮金店提供，2018.05.05）
至於賈靜雯過去有說過，等到咘咘求學後，會減少曝光量。對此，修杰楷則說，「本來就是這樣打算，我們沒有刻意讓她曝光，都是我們一起陪她，不太可能讓她一個人去拍東西，會秉持一直陪著她，時間點到了就該讓她專心去學習、上課。」修杰楷也說，不會刻意讓咘咘哪個時間點消失在幕前，因為小孩是他們生活的一部分，所以往後還是會分享小孩點滴。
▲修杰楷育有一對愛女。（圖／鎮金店提供，2018.05.05）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
J code 真愛密碼．真愛密碼 密碼．真愛密碼．真愛密碼 珍珠 項鍊．真愛 密碼 手鍊．真愛密碼 項鍊．J code 真愛密碼 珍珠手鍊．真愛密碼 項鍊 玫瑰金．真愛 密碼 情人．真愛密碼 愛情擁抱．真愛 密碼 項鍊．真愛密碼 許願骨．真愛密碼 RODY 純金．真愛密碼 純金戒指．真愛 密碼．真愛密碼 純金
- 【文創集】費怡 時尚2.7尺木紋立鏡式化妝台組合(含化妝椅)
- HAPPYHOME CD120HF-37灰色辦公桌椅組Y700-7+FG5-HF-37
- 【TIGER】F9XW 4.3吋金屬質感1080P雙鏡頭行車紀錄器(贈32G
- 【德國 helios 海利歐斯 】Rondo Push不鏽鋼保溫壺1500cc
- 【日本三島】日本三島砂鍋10號 31cm(砂鍋)
- 【小樂珠寶】3A南洋深海貝珍珠耳環(清新透明時尚優雅態度)
- 強生 弧形仰臥起座架 CS-8038
- TISSOT PR100經典美學時尚腕錶-雙色版/39mm T1014102203100
- 【Wildland 荒野】0A32306-63深卡其 男 彈性貼袋保暖休閒長
- HAPPYHOME CD120HF-66灰色辦公桌椅組Y700-7+FG5-HF-66
張秀卿拉正妹女兒較勁 諜對諜互尬RAP功力【NOWnews今日新聞】
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
劉濤4年幫夫還債15億 復出成功翻身38億女富豪【NOWnews今日新聞】
百想【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》