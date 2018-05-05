▲修杰楷與賈靜雯婚姻甜蜜。（圖／鎮金店提供，2018.05.05）

修杰楷今（5）日出席飾品活動，談及愛女咘咘在親子實境節目《媽媽是超人3》中，因為有小哥哥的出現，把修杰楷的手甩開，他表示：「咘咘把我手甩開，是知道我們在身旁，所以就會很開心。」但談及咘咘與Bo妞未來若是結婚，修杰楷也說光想就會紅眼眶：「會覺得很捨不得，因為她們現在還那麼小，被問到這樣問題，主要是因為還沒有畫面，形容這樣的感受。」

身為好爸爸的修杰楷，透露有時候還是會捉弄一下愛妻賈靜雯，有次他把一個價值便宜的東西放在橘色的包裝盒裡，賈靜雯先是開心地打開禮物，發現裡面不是該牌子的物品，表情有點複雜，讓修杰楷覺得頗為逗趣。但有時候修杰楷把禮物放在顯眼的地方，賈靜雯老是看不到，折騰一會兒後，最後他就會沒好氣地說：「我藏了一個禮物在這邊，妳要不要看一下！」

▲修杰楷育有一對愛女。（圖／鎮金店提供，2018.05.05）

至於賈靜雯過去有說過，等到咘咘求學後，會減少曝光量。對此，修杰楷則說，「本來就是這樣打算，我們沒有刻意讓她曝光，都是我們一起陪她，不太可能讓她一個人去拍東西，會秉持一直陪著她，時間點到了就該讓她專心去學習、上課。」修杰楷也說，不會刻意讓咘咘哪個時間點消失在幕前，因為小孩是他們生活的一部分，所以往後還是會分享小孩點滴。

▲修杰楷育有一對愛女。（圖／鎮金店提供，2018.05.05）