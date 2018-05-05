母愛耀光輝 孝情滿人間 慶祝母親節及慈孝家庭表揚



(中央社訊息服務20180505 18:15:48) 寵愛媽咪，愛要及時！在溫馨的五月，世界和平婦女會台灣總會以及世界和平統一家庭聯合會為維護及倡導婦女權益、提倡家務分工、促進家庭關係、及多元文化融合，以提升婦女幸福感及促進婦女參與社會公共事務，特別在母親節前5月5日(星期六)上午10時起在桃園遠東百貨前廣場，舉辦慶祝母親節及慈孝家庭表揚活動，一方面表達對母親的感謝，並藉由慈孝家庭表揚提倡孝情文化，讓家庭溫馨有活力。



到場的貴賓包括: 桃園市彭俊豪議員、桃園市政府社會局古梓龍局長(代表鄭市長出席)、主辦單位世界和平婦女會彭素華副理事長、陳素燕副理事長、理監事郭黃錦鳳以及林淑慧秘書長、主辦單位世界和平統一家庭聯合會大中華區李恪訓副會長、桃園分會黃新育會長。協辦單位:台灣美容技藝發展協會蕭麗華創會長與謝金志理事長帶領許多熱心公益的挽面師、平鎮社區發展協會邱創寶理事長與巫秀淇總幹事、桃園市桃源銀髮族協會吳麗華理事長，以及傅純億理事與徐黃貴春理事、弘喜有限公司王雪香董事長、百合藝術舞蹈團江彩雲團長、龍興社區胡琴班徐瑞璘老師。協力媒體:人間福報李照子副理及業務部同仁。



本次活動藉由表揚12對慈孝家庭，提倡孝情文化，讓家庭更溫馨有活力。孝情文化推廣公益大使伍亞凡SASA也親自來到現場為母親節讚聲。現場除了有趣味闖關和公益義賣攤位外，還有精油按摩、蝶式挽面體驗，讓媽媽紓壓健康與美麗。完成闖關者還可以獲得精美小禮物。此外，亦邀請現場民眾進行傳愛活動，包括:家務分工趣味競賽、給媽咪按讚等活動，對母親表達感恩，提前慶祝母親節。還有許多精彩表演、有獎徵答、抽獎等好康活動。讓民眾一起寵愛媽咪 陪伴媽咪共度溫馨感動的一天。



本次共有12對慈孝家庭接受表揚。這當中，有著許多不為人知的生命故事，特別簡介如下:



慈孝家庭一【謝清標 王素雲/謝金志 蕭麗華/謝韶安 謝煒崴】台灣美容技藝發展協會蕭麗華創會長從小由奶奶一手帶大，也因此一直渴望有一個健全的家庭。婚後孝順公婆，常陪伴八十多歲的公婆聊天.也教導孩子尊重祖父母，三代間的相處融洽，公婆待麗華如親生女兒般，惜緣惜福。然民國88年誕生唐寶寶，夫妻走過悲傷，決定用「愛」來灌溉這個特殊的生命，讓他在祖父母及雙親，哥哥的愛中成長，去年他獲得臺北市教育關懷獎。七年半前，麗華罹患乳癌，為陪伴孩子及家人，因此努力撐過治療。麗華也是女創業家，感念外婆養育之恩，將阿嬤的傳統文化技藝-挽面，結合自己的力學專業，創新為蝶式挽面的技能，並幫助許多弱勢單親婦女甚至女受刑人習得一技之長，甚至連唐寶寶的兒子，也在母親用心培養下，習就技能一起為老人院及弱勢者服務，並以獨輪車技藝考取街頭藝人執照。麗華以身作則影響孩子主動付出的態度，讓家充滿溫暖能量。



慈孝家庭二【彭正雄 韓游春/彭雅雲 彭雅玲 韓雅芳 韓文銘 倪正庸 吳有能 卓坤 劉亦真/倪茂源 倪詩琪 韓恩樹 韓恩櫐】彭雅玲的父親為文史哲出版社有限公司社長，母親是父親事業上的助手，更是家庭重要支拄，父母工作再忙碌，仍晨昏定省雙親，當其晚年失去生活處 自理能力時，父母陪伴照顧雙親費盡心力，鄰里親友莫不稱道，最是子女們的典範。雅玲的父母白手起家，勤儉樸實真誠的精神就是子女最好的身教。子女們在工作上謹守職分，積極進取，能被外人肯定勇於承擔、負責認真，都是受父母身教的影響。長女彭雅雲協助父業於文史哲出版社擔任總經理與夫婿新民企業倪正庸董事共組幸福家庭。次女彭雅玲於臺中教育大學教授兼教師專業碩士學位學程主任，夫婿吳有能為香港浸會大學宗教暨哲學系副教授。三女韓雅芳與科技公司執行總監的夫婿卓坤椪美經營美滿婚姻。兒子韓文銘於德明財經科大資訊管理系任教。父母不善言詞，但以行動表達對家人的愛，我們也以行動來愛父母，雖子女各自成家立業分居各地，重要節日及假期一定排除萬難家庭聚會，人倫親情是世間不可取代的幸福。子孫們潔身自愛，努力工作，經營和諧家庭是尊榮父母、傳承家風和宏揚祖德的最徍途徑。



慈孝家庭三【江創頡 劉月廷 江明忠 江明仁】 「慈孝」是江明忠從小從祖父母、外祖父母及父母身上深刻地體會到的一種行動、思維及身教。聽父母講述上一代長輩在物資不寬裕的時代幫助身心障礙者。長輩們寬容待人、樂於公益的態度，是家庭和樂、熱心公益的立基；誠信、勤儉、待人和善是我們生活態度與做人信念。一家人平時重溝通與情感交流。直爽逗趣的對話是我們家每天都會上演的戲碼；每天工作繁忙，也不忘見面問聲早或用手機傳遞對彼此間的關愛。家人對於「愛」的信念，延伸至社會弱勢者，將慈善公益的理念落實在彼此的生活之中。母親劉月廷30年前創立【亮羽洗衣事業】，訓練身心障礙者從事專業洗衣工作，照顧近25位身心障礙者。即使沒有血緣關係，彼此間連結像是一家人般深厚情感。家人分工合作學習不同專業，從企管到身心障礙者教學訓練技巧等。輔導身心障礙者給予穩定的工作及收入。透過全家人互相地扶持合作，讓這具有教育意義的事業，能向下扎根延續；為社會帶來向上提昇的正能量。



孝順在儒家文化視為重要美德，所謂「百善孝為先」，孝順蘊含“尊敬、順從、照顧父母和長輩”孝順不只是觀念、感覺，更重要的是行動。



世界和平婦女會台灣總會及世界和平統一家庭聯合會創辦人韓鶴子總裁提倡「孝情文化」。孝情意味著自然而然、無法抑制的渴望，想要帶給父母喜悅，以做爲對父母愛的表達。孝情不只是一種感覺，也不是義務，更不是單向性的，孝情根源於父母無條件的愛，想要給予子女最大的喜悅和幸福，並且喜悅地爲子女付出。孝情文化即是以純潔的心追求與天倫之心情合一的心，利己利人為他人著想，進而落實在生活中，實踐父母慈子女孝之生活。



訊息來源：世界和平婦女會台灣總會本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233152.aspx