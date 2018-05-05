台東縣府TTICC農產實驗室美食新亮點 在地神仙健康餃閃亮登場



(中央社訊息服務20180505 18:13:54)臺東縣政府為打造國際幸福城市，長期以來以創意為動力，推動縣內各項產業的發展，讓大家感受到大家熱情生活的原動力與創造力，故自105年底設立TTICC臺東縣原住民文創聚落以來，在設計創作領域，積極引入各界資源，培養在地人才，用創意與設計打造幸福城市2.0版，透過實質的產業發展帶動經濟的成長。



106年起，凡是蒞臨台東的旅人們必定不可錯過的新景點--TTICC臺東縣原住民文創聚落，匯聚了臺東文創產業發想與實驗實現的能量，逐步將聚落打造成台灣的原住民文創設計中心，除了具有強烈設計感的建築以及獨一無二的自然素材地景藝術之外，更重要的打造全第一個設計文創發展的核心場域的在地特色農產實驗室，邀請對於食材的處理有獨特的創意想法，喜歡以求新求變的創新方式，打造有別以往的風味特餐的達人進駐在聚落的農產實驗室中，研發在地食材打造創新美食。本次邀請的台東縣著名的美味風味餐料理達人—郭秋孜老師，長年在各地推廣原民風味餐，更在多個重要的特色場館場合活動中，打造出原住民傳統文化精神與兼具藝術美感及星級美味的風味料理，將在地食材的風味與美食精神發揚光大。



郭秋孜老師訂於107年5月5日(星期六)下午4點至5點，於TTStyle原創館中央廣場(臺東市新生路105號)辦理進駐後的首次發表會，這次發表主要是將我們習以為常，甚至經常忽略的昭和草融入於水餃的製作中，打造獨一無二的昭和口味的水餃，因昭和草俗稱神仙草，所以這獨一無二的神仙餃，即將在這次的發表會中，讓大家一飽口福。另外郭老師也將製作傳統美食吉拿夫，具有豐富營養價值的甲酸漿葉，做成了美味且營養豐富的健康餃，所以想要保持身體健康，又想嘗鮮的饕客們，絕對不容輕易錯過這次的美食饗宴。



訊息來源：台東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233151.aspx