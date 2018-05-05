學用合一 北大文化觀光課學生變身導覽員



(中央社訊息服務20180505 17:52:39)實際操練平時課堂所學，同時推廣在地文化特色，臺北大學90位修讀「文化與觀光」課程的學生5日帶領臺北聯合大學系統學校94位國際學生參訪三峽地區名勝，扮演「一日導覽員」，不同於平日課堂上模擬演練，透過實地上陣導覽，學生們雖然難免緊張，但是能夠確實活用所學並結交新朋友，都覺得成就感十足。



著重語言學習應用與文化理解，臺北大學語言中心長期開設「文化與觀光」等實用文化課程，除了課堂講授與練習，更鼓勵學生實習。經過三年以上開課經驗累積，今年擴大邀請臺北醫學大學、臺灣海洋大學等聯盟學校的國際學生和臺北大學國際學生共襄盛舉，一同參與「三峽地區海山文化交流」活動。



導覽行程安排參訪三峽老街、祖師廟，也體驗製作藍染工藝。來自印尼、目前在臺北醫學大學讀書的Dyah Ika Krisnawati說，自己以前看過藍染，但從來沒有親手做過，發現原來染劑的味道「挺嗆鼻的」，一不小心還沾到了自己的頭巾，不過也自嘲可以因此多一條新頭巾。



都在海洋大學求學、德國人Sebastian Wege和美國人William Hamilton不約而同都對藍染創作印象深刻。Sebastian喜歡規律的生活，因此製作了方格圖案，而William則設計了類似蜘蛛網圖案，拿著自己的藍染方巾處女作，兩個人都要好好珍藏。



實際走訪三峽祖師廟，國際學生們也對傳統廟宇文化很感興趣。來自海地的Marseille Sergaud首度了解臺灣的神明性質、功能各不相同，讓他覺得很神奇；印尼學生Nurul Purborini則最喜歡祖師廟精細雕刻的花鳥柱藝術，不但精美而且各有故事。



經過整天參訪，印尼同學Annisa Ristya Rahmanti說，自己第一次到三峽小鎮，感謝臺北大學學生導覽服務，讓他們能更深入認識三峽的歷史特色。而看到自己的導覽員才大一就能以英文流利導覽，也讓目前在讀碩士的他佩服不已。



臺北大學表示，本學期語言中心開設多班「文化與觀光」課程，在授課教師蔡蕙如、詹琤琦帶領下，不僅要了解三峽地區歷史文化，更要嘗試以英文表達，向國際觀光客介紹在地特色。隨堂練習之外，5月5日的現場實際導覽活動，就是年度重頭實地測驗。



歷經課堂籌備到實際導覽，會計三陳慧瑜表示，自己過去多次造訪老街，但從來沒有認真理解當地的文化特色。為了上場導覽，他事先和同學們查找許多資料，也對三峽傳統文化有更深入的體會。導覽過程中，雖然難免碰到語言不太順的困難，但從中認識許多新朋友，也讓他未來更敢和國際學生交流。



經濟三李伯緯負責帶領三位印尼同學，肯定透過實際導覽，能夠應用平日所學。「看到他們對我們的歷史文化很好奇，還不時出現surprise(驚奇)的表情，讓我覺得蠻有成就感的！」



實際看到同學們的表現，授課教師詹琤琦表示，「文化與觀光」課程開設多年，過往學生的表現都很好，經過實務演練，不僅增強所學語文技能，也提升自我文化認同、拓展國際視野，未來也會設計更多創新教學方式，幫助同學們持續精進學習。



訊息來源：國立臺北大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233150.aspx