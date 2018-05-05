《花木蘭》真人電影預算達18億 《雷神3》幕後劇組加盟北京新浪網 (2018-05-05 18:00)
？ ？《花木蘭》的動畫電影大家小時候肯定都看過，這次迪士尼的真人版《花木蘭》想必大家都很期待吧！外媒報導，該片投入的預算將高達2.9億美元（約18億人民幣）。如此高額的資金主要是用於片中宏大場景的建設，而負責布景的人員來自於迪士尼漫威影片《雷神3》的劇組成員。
？ ？女導演妮基·卡羅（《動物園長的夫人》、《鯨騎士》）執導本片，她將是歷史上第4位執導預算超過1億美元的女導演，2.9億美元的金額也使她成為歷史上影片預算最高的女導演。曾出品過《捉妖記》與《卧虎藏龍》的江志強，將是本片執行製片人。《花木蘭》將於2020年3月27日北美上映。
？ ？演員方面，在確定劉亦菲擔綱主演花木蘭后，甄子丹將出演木蘭的導師唐指揮官（Commander Tung），鞏俐確認加盟飾演大反派；李連杰經進入最後商談，有望加盟飾演皇帝。？
？ ？在1998年動畫版中，大反派是單於；而在真人版中，大反派變成了一個「強大的巫師」，由鞏俐飾演。看來新版將加入更多奇幻的元素。但不知道動畫版中陪伴著花木蘭的小龍會不會保留呢？他可曾是影片的搞笑擔當。
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