韓國萌妹Cos魔法少女小櫻 俏皮可愛，還原度爆表北京新浪網 (2018-05-05 18:00)
？ ？隨著《魔卡少女櫻：透明卡牌篇》的開播，初代萌王小櫻和小狼人氣迅速回升，這個記錄了童年的小姐姐終於回歸。近日，小編在網上找到了一位韓國萌妹Cos的小櫻作品，滿屏都是粉色的氣息，彷彿嗅到了初戀的味道~
？ ？從圖片來看，小姐姐滿臉膠原蛋白，大大的眼睛，簡直可愛的不要不要的。
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