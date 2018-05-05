？ ？隨著《魔卡少女櫻：透明卡牌篇》的開播，初代萌王小櫻和小狼人氣迅速回升，這個記錄了童年的小姐姐終於回歸。近日，小編在網上找到了一位韓國萌妹Cos的小櫻作品，滿屏都是粉色的氣息，彷彿嗅到了初戀的味道~

？ ？從圖片來看，小姐姐滿臉膠原蛋白，大大的眼睛，簡直可愛的不要不要的。