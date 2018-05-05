QQ發佈00后畫像報告 近九成人認同成功靠個人努力奮鬥北京新浪網 (2018-05-05 18:00)
？ ？今年是2018年，標誌著第一批00后已經成年，作為互聯網時代成長起來的一代，00後會有什麼鮮明特色呢？昨天正值五四青年節，由全國學聯秘書處指導，QQ攜手中青報正式發佈《00后畫像報告》，一起來了解下吧！
？ ？該報告以騰訊QQ7.83億月活躍用戶為基礎，通過問卷調查和QQ平台大數據分析，對00后群體進行整體形象描述。內容覆蓋00后的家庭觀、就業觀、興趣喜好等多元內容。
？ ？根據報告顯示，00后雖然個性十足，但銳意進取，他們口稱「佛系」實則奮鬥。他們對未來樂觀，認「宅」 不認「喪」，重收入但更重家庭，九成00后認為成功要靠自己的努力奮鬥。
？ ？00后對當下中國環境的評價較高，73.1%的受訪者認為「中國雖然不完美，但一直在進步」。對於本世紀中葉我國將建成現代化強國的100年戰略目標，24.6%的00后認為中國建設現代化強國與自己息息相關，更有31.0%的人明確表示，要「發奮努力，為實現強國目標儘力」。
？ ？報告顯示，00后對傳統美德和時代價值理念高度認同，認為自己需要具備善良寬容、自信自強、誠實守信等多樣、全面的品德。
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