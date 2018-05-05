？ ？《數碼寶貝大冒險tri.》的最終章「我們的未來」已於今日放送，全劇宣告完結。童年男神太一找到了他的真愛，不過這個結局很多觀眾似乎都不太買賬。

？ ？前面的劇情里，太一跌落懸崖，從同伴們的身邊離開；緬因貓獸陷入暴走，望月芽心情緒崩壞；世界陷入巨大危機，暴走緬因貓獸融合暗黑進化的力量變成秩序獸，究極體數碼獸面臨著強悍的對手……而到了最終章之後，高潮的收尾之戰爆發，迪路獸再次究極進化為聖龍獸，同時新形態的奧米加獸登場，象徵光明的羽翼令人熱血沸騰。

？ ？不過作為一名頗有爭議的監督，元永慶太郎在最終章的表現貌似並不圓滿。從網友們的討論中來看，「我們的未來」劇情里存在著以下幾個弊病：

？ ？首先是原設定崩塌問題。《數碼寶貝》第一部里非常強調友情（被選召的孩子們之間）與親情（太一與小光、阿和與阿武），可現在這一重要元素卻有所淡化。太一重回主角隊伍時，除了亞古獸將他一把抱住之外，其他同伴們並沒有露出更多重逢的喜悅，而是愣在原地。這該說是主角們長大之後的成熟，該說是大戰在即所以不需要那些「無用」的友情戲，還是製作方的有意忽略？

？ ？此外，其他角色不幸淪為炮灰。《數碼寶貝大冒險tri.》篇開頭，二代主角——本宮大輔、井上京、火田伊織等人遭遇不測，接下來的劇情里他們便再無露面機會。如果這是為了劇情服務或許還說得過去，畢竟主人公是一代們，可到了結尾大輔等人依然沒有出現，而且他們的數碼獸也失去蹤影，世界觀之混亂讓人摸不著頭腦。

？ ？從劇情可知，二代主角組因為「察覺到世界樹的計劃而被世界樹除掉」，這個伏筆直到最後都沒有揭曉，但願接下來的新企劃會講述他們的故事。另外，玄內和世界樹的關係也令觀眾一頭霧水，可以說《數碼寶貝大冒險tri.》篇的世界觀已經過於混亂了。

？ ？最後是太一與新女主角望月芽心的關係。戰鬥結束后，緬因貓獸離開了芽心，太一與她互通電話，藉助亞古獸之口傾訴出「我們永遠是夥伴」的告白，某種意義上來說兩人之間已經奠定了非同尋常的關係。太一能找到喜歡的妹子是件好事，可是這種半路殺出來的「真女主」一下子搶佔了老角色的地位，這就有點……

？ ？難怪會有觀眾調侃芽心是製作組的「親女兒」，從劇情的設置就能看得出來，甚至所有角色的行動都是為了突出芽心而做鋪墊。可直到故事結尾，芽心也沒能親手拯救自己的同伴緬因貓獸，某種意義上來說挺黑色幽默的。

？ ？就連製作組也在多次訪談中或多或少透露突出角色們的多角關係，原本講述數碼獸的故事就這樣變成了青春感情戲。那麼，經典動畫推出新作真的是「消費情懷」嗎？別的不說，至少從現在來看《數碼寶貝》已經有些這種苗頭了，元永慶太郎的這步棋下的好像有點不妙啊。