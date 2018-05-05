？ ？要說最近熱門的電影，那必定是《復讎者聯盟3》了，雖然電影已經是人盡皆知，但這群復讎者們依舊很努力地宣傳。最近他們出席了Jimmy Kimmel的脫口秀節目，在節目中他們畫了自己角色的自畫像，現在就一起來看看超級英雄們的自畫像吧！

努力畫著自己角色自畫像的復讎者聯盟的演員們

？ ？保羅·貝坦尼-幻視

？ ？基本上該有的特色都有抓到，但卻被網友笑說：「長的好像海豚因王子Vitas阿」

？ ？湯姆·赫蘭德-蜘蛛人

？ ？我們小蜘蛛湯姆說自己好像陶比版電影的蜘蛛人一樣，自己設計蜘蛛裝！

？ ？柔伊莎達娜-葛摩菈

？ ？柔伊表示真的儘力，但好像有種看到芝麻街裏面人物的感覺呢。

？ ？龐克萊門捷夫-螳螂女

？ ？她說夏天到了，覺得自己應該游泳，於是就畫出美人魚版的螳螂女

？ ？小羅伯特·唐尼-鋼鐵人

？ ？這也畫得太好了吧，原來我們的小勞勃才華如此洋溢啊！

？ ？但其實真相是，上面那張根本就作弊的，這張才是小勞勃道尼親手畫的鋼鐵人，果然繁雜的機器裝比較難畫，火柴人才是最簡單的啦。

？ ？湯姆希德斯頓-洛基

？ ？鬥森沒有畫太多，就是把尖尖的角還有邪惡的笑容畫出來，男神這樣也很帥！

？ ？戴娜·葛里拉-奧科耶

？ ？瓦干達的侍衛長奧科耶雖然說自己畫不好，可是還是一眼就知道在畫誰了，脖子和頭上紅紅的根本就是最大特色阿！

？ ？溫斯頓·杜克-恩巴庫

？ ？身為部族領袖，但話出來的樣子怎麼跟幻視有種異曲同工之妙？也超像海豚音王子的

？ ？馬克·魯法洛-浩克

？ ？只要看到配色就知道在畫誰了，看不出來的人不要說你看過復讎者聯盟啦！馬克還在上面寫：「Hulk Smash」，真的是好可愛

？ ？戴夫·巴蒂斯塔-德克斯

？ ？星際異攻隊的德克斯倒是把自己的身材比例畫得很好XDJ紋身的部分也是有到位～

？ ？斯嘉麗約翰遜-黑寡婦

？ ？然後女神斯嘉麗的畫作，一瞬間還不知道是哪位…後來知道是畫馬克魯法洛的側臉，她說馬克像她的靈魂動物，兩人的生日還是同一天，戲裡戲外的感情也很好！只是小編真的想知道黑寡婦會被畫成甚麼樣子...

？ ？唐·錢德爾-戰爭機器

？ ？直接寫上戰爭機器，這麼中肯怎麼可以啦！

？ ？塞巴斯蒂安·斯坦-寒冬戰士

？ ？巴奇整個看起來很像Q版漫畫的人物，整體萌萌的是怎樣～

？ ？凱倫吉蘭-涅布拉

？ ？一顆藍藍的涅布拉頭部，配上一隻小手在揮舞，其實特色也有被畫出來惹！

？ ？查德維克·博斯曼-黑豹

？ ？貓咪耳朵配上尖刺項煉，還有身體輪廓，小編真的覺得他畫很好。

？ ？克里斯·海姆斯沃斯-索爾

？ ？拿著槌子還放出大閃電，除了索爾還有誰會這樣～

？ ？伊麗莎白·奧爾森-緋紅女巫

？ ？真的是不知道這是什麼謎樣生物，我記得女巫明明就超級美的阿

？ ？本尼迪克特·康伯巴奇-奇異博士

？ ？這絕對是中二小孩會畫出來的角色，鮮艷色彩配上很跩的姿勢，班的繪畫能力讓小編甘拜下風惹！真的是超強

？ ？喬什·布洛林-薩諾斯

？ ？最後就是大魔王薩諾斯了，雖然讓人恨得牙痒痒的，不過他畫自己的角色超好笑，他說薩諾斯的臉長得很像蛋，所以就畫了兩個蛋在臉上...