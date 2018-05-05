離島醫療後送有風險 賴揆拋高薪聘醫師駐守中央廣播電台 (2018-05-05 16:26)
空勤黑鷹直升機2月執行蘭嶼病患後送任務卻墜海失事，隨同的護理師蔡邑敏和病患家屬已被證實罹難。行政院長賴清德今天(5日)出席慈月基金會南丁格爾獎頒獎典禮，頒發特別貢獻獎給蔡邑敏家屬，也強調，除了砸錢建置離島後送直升機之外，還可以考慮以高薪聘請醫療人員進駐醫療資源缺乏的離島，讓當地可以自主照顧居民。
慈月基金會5日舉行第七屆南丁格爾獎頒獎典禮，其中，2月份隨黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務，失事身亡的護理師蔡邑敏獲得特別貢獻獎。行政院長賴清德在典禮上頒獎給蔡邑敏的家屬，並表示，蔡邑敏在蘭嶼的服務期已滿，仍選擇留在蘭嶼。黑鷹直升機失事當晚天氣不佳，蔡邑敏雖也感到害怕，但仍勇敢執行任務，符合南丁格爾精神，也就是提供病人無微不至的照顧，在面臨困難、危險時勇於面對，彰顯了護理人員不怕艱難、險阻的精神。
賴清德指出，政府重視金門、馬祖、澎湖等離島醫療資源不足的問題，目前已建置空中後送團隊，提供直升機協助醫療後送。不過，他也拋出了另一個想法，就是以高薪聘請醫療人員駐守偏鄉。他說：『(原音)也許我們考慮用另外一套方式，我們就重金禮聘醫療人員，讓這樣的一個地方本身可以自主照顧當地的民眾，我相信可以解決許多問題。與其花那麼多建置經費，後送的建置經費，不如把這個經費用比較高的薪水來聘請需要的醫療人員，我覺得應該也是一個思考的方向。』
賴清德還提到，行政院重視醫護人員辛勞，這一、兩年來，衛福部已將護病比納為醫院興建及評鑑要項，未來還將列為健保給付要項，希望藉此降低護理人員負擔。
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