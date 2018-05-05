▲《失蹤網紅》預告。（圖／CatchPlay，2018.05.05）

「花邊教主」布蕾克萊芙莉，一舉一動都受到外界關注，她的IG更因為各種時尚美照，吸引超過2000萬粉絲瘋狂追蹤。然而日前網友卻發現，女神在IG的行徑十分詭異，居然把貼文刪光光大搞失蹤，令2000萬粉絲非常震驚。

布蕾克甚至取消追蹤自己的老公萊恩雷諾斯，讓萊恩在訪問時正經回應說：「老實講，被『趕出門』的感覺好可怕。」令粉絲都相當擔心二人的婚姻狀況，後來謎底揭曉，原來布蕾克萊芙莉是為了宣傳新片《失蹤網紅》。

布蕾克在《失蹤網紅》中，飾演人人稱羨的美麗貴婦艾蜜莉，和安娜坎卓克飾演的當紅親子部落客史蒂芬妮，是無話不談的超級閨密，但艾蜜莉卻在某天打電話，請史蒂芬妮幫她去學校接小孩之後消失了，沒有人知道她到底在哪裡。

因此布蕾克仿照故事情節在IG搞失蹤，引來網友熱烈討論，不過其中一名粉絲留言納悶「這值得刪光所有照片嗎？」 她馬上親自回覆「值得」，可見女神對新片充滿信心。