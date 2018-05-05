影／花邊教主刪光IG搞失蹤 都是為了他NOWnews今日新聞 (2018-05-05 17:45)
「花邊教主」布蕾克萊芙莉，一舉一動都受到外界關注，她的IG更因為各種時尚美照，吸引超過2000萬粉絲瘋狂追蹤。然而日前網友卻發現，女神在IG的行徑十分詭異，居然把貼文刪光光大搞失蹤，令2000萬粉絲非常震驚。
布蕾克甚至取消追蹤自己的老公萊恩雷諾斯，讓萊恩在訪問時正經回應說：「老實講，被『趕出門』的感覺好可怕。」令粉絲都相當擔心二人的婚姻狀況，後來謎底揭曉，原來布蕾克萊芙莉是為了宣傳新片《失蹤網紅》。
布蕾克在《失蹤網紅》中，飾演人人稱羨的美麗貴婦艾蜜莉，和安娜坎卓克飾演的當紅親子部落客史蒂芬妮，是無話不談的超級閨密，但艾蜜莉卻在某天打電話，請史蒂芬妮幫她去學校接小孩之後消失了，沒有人知道她到底在哪裡。
因此布蕾克仿照故事情節在IG搞失蹤，引來網友熱烈討論，不過其中一名粉絲留言納悶「這值得刪光所有照片嗎？」 她馬上親自回覆「值得」，可見女神對新片充滿信心。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
J code 真愛密碼．真愛密碼 密碼．真愛密碼．真愛密碼 珍珠 項鍊．真愛 密碼 手鍊．真愛密碼 項鍊．J code 真愛密碼 珍珠手鍊．真愛密碼 項鍊 玫瑰金．真愛 密碼 情人．真愛密碼 愛情擁抱．真愛 密碼 項鍊．真愛密碼 許願骨．真愛密碼 RODY 純金．真愛密碼 純金戒指．真愛 密碼．真愛密碼 純金
- Anna Sui 安娜蘇 祕密花園古典紫蝶造型眼鏡(茶色) AS515-17
- A.S.O 輕變鞋 全真皮粉彩氣墊涼鞋 淺藍色
- SONY NW-E394-8GB 潮流數位MP3隨身聽
- Mr.Smart 全新再進化 9S 高速氣旋移動吸塵掃地機器人(文青
- HAPPYHOME 帝蔓床片型3件房間組-床片+床底+床墊1WG5-45+GA0
- HELLO KITTY 我的小可愛系列-精梳棉雙人床罩組(紅.粉)
- 【Dolly】尊貴冰種晴水綠翡翠美鑽墜
- 【Nike Golf】高領 長袖 連帽 上衣(灰802883-021)
- K’OR蔻兒 十分幸福鑽石/玫瑰K金/白鋼女戒指
- 【福利品】LYTRO ILLUM 光場相機 (公司貨)
張秀卿拉正妹女兒較勁 諜對諜互尬RAP功力【NOWnews今日新聞】
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
劉濤4年幫夫還債15億 復出成功翻身38億女富豪【NOWnews今日新聞】
百想【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》