▲林更新（左）在現場大撩趙又廷。（圖／甲上，2018.05.05）

電影《狄仁傑之四大天王》日前在北京舉辦發佈會，由徐克導演領軍，率領主演趙又廷、馮紹峰、林更新、馬思純攜手亮相。曝光的預告中，趙又廷跟劉嘉玲互動親密，讓馮紹峰、林更新、馬思純，也忍不住對趙又廷使出經典的「摸臉」撩妹術，考驗「狄大人」定力。

預告中，「武則天」劉嘉玲對「狄仁傑」趙又廷「摸臉」的鏡頭一閃而過，卻掀起影迷粉絲熱烈討論，趙又廷表示：「狄仁傑跟武則天的關係更微妙更緊張了。」表面看是摸臉，其實另一隻手可能拿著武器。不過在發佈會現場，馮紹峰、林更新、馬思純，則是爭相模仿武則天與狄仁傑的曖昧鏡頭，對趙又廷連環發起「摸臉」撩妹術，林更新更大膽撩趙又廷，兩人的臉僅剩不到0.5公分，曖昧氛圍引起現場粉絲頻頻尖叫。

▲《狄仁傑之四大天王》幕前幕後團隊大合照。（圖／甲上，2018.05.05）

趙又廷這次睽違5年，回歸再扮「第一神探」狄仁傑，不僅案情升級，主角們的感情也無限升級。馮紹峰爆料跟老狄的情感加深了：「不光加深了，還沸騰了。」趙又廷更曖昧回應：「不光沸騰了，還燃燒了。」

此外，現場還驚喜透露阮經天也有演出，他的造型首度曝光，頂著「佛系」光頭飾演名為圓測的神祕高僧，趙又廷表示：「小天的造型讓我感到親切，他飾演的角色是我們當中超強、很高深莫測的一個人物。」

▲阮經天在片中演出神祕高僧。（圖／甲上，2018.05.05）