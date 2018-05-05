影／未成年妹妹煞到醫師大叔 引誘搞車震NOWnews今日新聞 (2018-05-05 17:45)
獲柏林影展水晶熊獎提名的阿根廷電影《戀夏姊妹花Atlantida》，細膩描寫一對情竇初開的姊妹，在一個盛夏午後各自經歷的禁忌情感風暴。
《戀夏姊妹花》敘述家裡沒大人的姊妹露西亞和艾蓮娜，正值探索內心情慾的花樣年華，並在某個百無聊賴的夏日午後，不約而同地對禁忌對象心動不已。酷愛游泳並準備大學聯考的姊姊露西亞，瞞著艾蓮娜去找在泳池遇見的妹妹閨密，一同開車出遊到偏僻郊外，一路上眉來眼去，對彼此的慾望按捺不住，臨別時情不自禁獻出熱情初吻，享受如同偷情般的快感。
至於獨自看家的妹妹艾蓮娜，則煞到到府看診的醫師大叔，心癢難耐硬要跟著他巡診，被冷落時還突發奇想勾引卡車司機讓他嫉妒吃醋，兩人之間的曖昧張力看似一觸即發，在大雨滂沱下的車內，大叔伸手撫摸艾蓮娜的柔嫩肌膚，令艾蓮娜荷爾蒙大迸發，直接對大叔投懷送抱，眼看車震破處的密謀就要得逞…。
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