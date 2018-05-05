▲演員鄭茵聲出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

偶像劇《高塔公主》今（5）日舉辦粉絲見面會，劇中演員孟耿如、鄭茵聲、王牧語、利晴天、周群達等人皆現身，現場也擠滿粉絲，人氣可見一斑。孟耿如之前因為氣胸住院，她透露至今查不出病因，可能是因為太累、拍戲撞倒也不一定，幸好身體已完全康復，樂得讓她想報名高空彈跳、好好放鬆一下。至於被拍到與「餃子界王力宏」劉書宏牽手、揉背的鄭茵聲，也首度談論兩人關係。

鄭茵聲透露，新聞爆出那天有被驚醒，隨後打給父母澄清：「報導說的不是事實，我沒有同居，這樣害我家庭出狀況。」茵聲也強調：「我沒去過他家、沒有同居，我不知道他家長怎樣，他爸爸媽媽都在，不能亂去。」至於兩人的關係為何？茵聲也嬌嗔求饒：「你們不是都知道嗎？」默認兩人目前是「友達以上、戀人未滿」的狀況。

▲演員孟耿如出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

▲演員鄭茵聲（左起）、孟耿如、王牧語出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

▲鄭茵聲出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

至於劉書宏日前向媒體坦承，有與茵聲討論交往事宜？她大笑說：「他（劉書宏）講話真的很好笑齁，這種事哪有人在討論的啦！就是曖昧曖昧。」談及「揉背」一事，茵聲整個臉皺在一起說：「沒有揉背，你們有沒有看完整影片？我有閃喔。」更說是因為劉書宏說自己手很冰，才伸進她的背、想要開玩笑。依照此邏輯，兩人牽手也是因為手很冷嗎？茵聲發出魔性笑聲回答：「對、怎麼樣，牽一下會死喔！」而後頻頻求饒。

茵聲透露，年紀已到30歲，又已經約一年沒戀愛，笑說：「我很久沒被牽了、就給一個男生牽一下會怎樣！」談到擇偶條件，利晴天則搶先說：「家裡要開餃子館。」讓茵聲哭笑不得。茵聲也說自己很愛交朋友、很愛開玩笑，更豁出去幫自己下標：「鄭茵聲爽被摸背。」但她也馬上強調是開玩笑，表示與劉書宏仍是好朋友，不會因為此事斷聯。

▲演員Duncan（左起）、孟耿如、利晴天出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

▲演員Duncan（左起）、鄭茵聲、孟耿如、王牧語、利晴天出席《高塔公主》粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）