油價終止連3漲 台塑汽油下週降1角中央社 (2018-05-05 17:29)
（中央社記者韓婷婷台北2018年5月5日電）台塑石化今宣布，考量美國原油庫存增加、美元走強，國際油價微跌，從7日凌晨1時起，調降汽油及柴油批售價格每公升各0.1元，終止連3週調漲，市場零售價由加油站自行決定。
根據台塑石化公告油價，5月7日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油29.5元、98無鉛汽油31.6元、超級柴油25.8元。
台塑石化指出，受到美國原油庫存增加，及美元走強令以美元計價商品承壓等因素影響，促使本週國際油價震盪微跌。
考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑石化決定自5月7日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
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