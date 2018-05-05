▲畢書盡展現霸氣男友風範，女朋友不可以穿裙子出門。（圖／hitFm提供 , 2018.05.05）

《2018 hito流行音樂獎頒獎典禮》於6月3日在台北小巨蛋登場，搶先於今（5）日於高雄舉辦大型造勢活動，也是造勢活動最後壓軸場。請來入圍最受歡迎男歌手的畢書盡（Bii），以及獲得2016hito流行音樂獎hito潛力唱作女聲吳汶芳，現身造勢活動現場，帶來精采表演，也跟粉絲近距離互動玩遊戲，幸運粉絲可獲得頒獎典禮小巨蛋門票。

入圍最受歡迎男歌手的Bii畢書盡穿著白色襯衫跟黑色長褲，一身帥氣白馬王子裝扮，深情演唱〈我想你了〉，讓台下歌迷也大喊：「Bii，我也想你！」他今年確定會出席頒獎典禮，同時也是連續6年出席hito流行音樂獎頒獎典禮，他表示，「感覺到自己年紀大了，不知不覺已經參與了6年的音樂盛事。」他也撒嬌的說，希望真的可以拿到最受歡迎男歌手獎。

▲畢書盡在高雄的活動上演唱歌曲〈我想你了〉。（圖／hitFm提供 , 2018.05.05）

畢書盡在現場還與跟歌迷玩起遊戲，在底下的歌迷中挑選理想型對象，符合的人就可以拿到門票，他說出理想型條件，「喜歡長頭髮、戴眼鏡的女生。」被問到喜歡穿裙子還是穿褲子的女生，他則說：「如果是我的女友，我當然不會讓她穿裙子出門！」霸氣男友的回應讓在場歌迷都融化。