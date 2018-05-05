▲林心如出席品牌新品上市記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.05）

育有一女的林心如今（5）日出席嬰幼用品一日店長的活動，只見她熟練地推著嬰兒車出來，拍照時還被嬰兒緊緊抓著手不放，讓她在活動上脫口而出心動想再生第二胎，也感嘆孩子的成長實在很快，每天都希望有更多的時間能夠陪伴女兒。