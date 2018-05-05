圖輯／代言品牌商品 林心如心動想拼第二胎NOWnews今日新聞 (2018-05-05 17:30)
育有一女的林心如今（5）日出席嬰幼用品一日店長的活動，只見她熟練地推著嬰兒車出來，拍照時還被嬰兒緊緊抓著手不放，讓她在活動上脫口而出心動想再生第二胎，也感嘆孩子的成長實在很快，每天都希望有更多的時間能夠陪伴女兒。
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