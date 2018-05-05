原標題：柬埔寨桑河水庫移民的「幸福新村」



中新社柬埔寨上丁省5月5日電 題：柬埔寨桑河水庫移民的「幸福新村」

中新社記者 黃耀輝

柬埔寨桑河水庫移民KbalRomeas村，位於上丁省新修建的78號公路邊，從村口往裡走，硬化道路一路延伸，乾淨整潔，兩邊的排水系統令本地人羡慕。

桑河二級電站的柬方員工日前告訴中新社記者，桑河水庫移民都生活在「幸福新村」。

KbalRomeas村村長KruYou說，村子是中國項目公司投資建設的，村址是村民集體投票確定的，房屋布局也是按當地習俗找專業設計院設計的。村長說，村裡住的全是從水庫移民出來的村民，原來住的老村子已經在水底了。

桑河二級水電站位於柬上丁省西山區境內的桑河幹流上，電站裝機容量為400MW，總庫容24.911億立方米，多年平均年發電量19.70億kWh。該水電站是中方公司在東南亞發展的重要「窗口工程」，需安置當地840戶3690人移民搬遷。

村長向記者介紹，老村莊都是簡易的木結構房，雨季村子水汪汪，旱季村子塵土滿天飛，靠打魚謀生，無法與現在的「幸福新村」比。村長還自嘲當初自己與村民還不願意離開老村子，抵觸政府和中方人員到村子動員搬遷，直到參觀了電站和新建的移民村才改變了看法。

村長說，現在的每戶新房有80平方米，政府還分配了有土地證的私有土地5公頃，種植用地則配置了儲水池，方便村民種植用水。

記者了解到，該省由移民組成的「幸福新村」有3個，每戶宅基地1000平方米，住房80平方米，配備5公頃種植地，每3戶配置1口水井，村民在自家土地已種上腰果、芝麻、玉米、水稻、木薯。

據桑河二級水電有限公司總經理李飛介紹，該水電站是柬埔寨目前機容量之最，總裝機容量40萬千瓦，採用8台中國製造的5萬千瓦燈泡貫流式機組，其中額定水頭、單機容量在同類型機組中均處於國際水平前列，而水庫移民安置工程之大也是目前柬埔寨之最。

該電站2013年10月開工，2017年12月9日首台機組投產，同年12月30日第二台機組投產，今年4月9日三號機組投產發電，預計今年內實現8台機組全部投產發電。

目前柬每年需從國外進口電力約12億千瓦時。桑河二級水電站建成投產後，年發電量約20億千瓦時，占柬埔寨全國總發電裝機容量的1/5以上。

李飛說，為做好移民安置工作，柬埔寨政府和上丁省地方政府做了大量工作，沒有他們配合，沒有當地移民的支持，安置工程不可能預期完成，整個工程進展也不會順利。他表示，公司將逐步推行「本土化」管理，吸納和培養柬籍員工參與電站運行管理，為當地提供更多的就業機會。(完)