原標題：「我就算餓死，也絕不拿你們中國人一分錢……」



這兩天，包括英國BBC在內的一眾西方媒體，都在炒作一個對中國「極為不利」的消息。

這個消息便是：中國在非洲重要的合作夥伴辛巴威恐怕要「背叛」中國了，因為該國最大反對派的領導人已明確表示，一旦他贏得今年7月的總統大選，就會把中國投資人都趕走！

然而，這個消息卻很快就遭到了這位反對派領導人的否認，他所在的政黨還專門發聲明控訴媒體在造謠抹黑他……

所以，這究竟是咋回事呢？

事情還要從2天前說起：當天，辛巴威一家名為《先驅報》的主流媒體，發佈了一篇很「嚇人」的報導，其標題為「我會把中國人都趕走」。

這篇報導稱，該國最大反對黨的領袖【納爾遜？查米薩】，在今年5月1日的一次講話中明確表示，如果他贏得了今年7月的總統大選，他就會「告訴中國人他們和辛巴威現政府簽訂的協議都是無法令人接受的，是無法令辛巴威的老百姓獲益的，並會讓中國人立刻離開辛巴威」。

之後，這篇報導很快又引起了BBC等西方媒體的注意，並被BBC以「辛巴威要趕走中國人了！」這種很「挑事」的標題進行了更廣泛的傳播，導致事情越鬧越大。

然而，僅一天后，查米薩所在的黨派就出面否認了這篇報導，稱查米薩是被親現政權的《先驅報》給「黑」了。

這份聲明表示，查米薩的核心觀點，是要對所有外國投資進行更「聰明」的管理，好讓這些投資可以真正令辛巴威的老百姓獲利，而不是淪為權貴們撈取政治資本的工具。

同時，在《先驅報》的官網上，也有不少查米薩的支持者在留言斥責該報的記者，說記者是在故意把查米薩描寫成一個「盲目反華」的人，而實際上查米薩不過是希望中止那些有問題的投資項目。

這一突如其來的變化，也令原本還挺興奮的西方媒體瞬間尷尬了起來。

其中，美國CNBC新聞網和美國官辦媒體「美國之音」就分別在各自的報導中吐槽說：這些非洲國家的政客都一個德行，大選前為了迎合民粹就紛紛拿中國當「政治皮球」踢，可一旦上台又都想抱緊中國這個「大腿」……

至於原因，這兩家美國媒體倒也不得不承認：不論是辛巴威還是其他非洲國家，他們的發展都非常依賴中國的投資和幫助，又怎麼可能真會趕走中國人呢？

耿直哥