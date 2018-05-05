原標題：諾貝爾文學獎背後的醜聞比小說還「精彩」

諾貝爾文學獎今年不發了，這是1949年以來第一次。

為什麼不發呢？因為評獎的院士辭職出走了。

為什麼辭職呢？因為負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院因不斷發酵的性騷擾醜聞而陷入危機。

醜聞是如何發酵的？

法國攝影師讓-克勞德·阿爾諾（Jean-Claude Arnault）是瑞典文學院女院士弗羅斯滕松的丈夫。根據《每日新聞》的調查，去年11月，18名女性指控阿爾諾在1996年至2017年間對她們實施性侵或性騷擾。

瑞典媒體報導稱，阿爾諾還曾猥褻瑞典王儲維多利亞公主。

但阿爾諾否認一切指控。

據紐約時報報導，阿爾諾夫婦在斯德哥爾摩經營著一家文化組織，該組織從瑞典學院獲得了相當大的報酬，這讓他獲得了機會和影響力。

阿爾諾利用自己在藝術界的影響力，包括他與瑞典學院的關係，向年輕女性施加壓力。

一位名叫安娜？卡琳？比倫德的藝術家說，她在1996年向學院反應過問題，阿爾諾曾攻擊過她，但她的聲音被忽視了。

另一名小說家Gabriella Hakansson說，阿爾諾在2007年的生日聚會上襲擊了她。

還有一位女記者稱，阿爾諾在南部城市哥德堡的一個書展上摸過她，「我設法掙脫出來，沖他大喊大叫，然後他說，『用這種態度，我要讓你在這個行業里活不長。』」

在過去的5個月里，隨著真相的曝光，瑞典學院切斷了與該文化組織的聯繫，警方也展開了刑事調查。

但是，此事已經對諾獎的聲望造成了不可挽回的影響。

歷史學家謝克爾？埃斯馬克（Kjell Espmark）說：

「學院內部的腐敗已經暴露出來了，其高尚的目標已經被裙帶關係取代，試圖掩飾嚴重的違規行為。」

除了性侵醜聞，阿爾諾還被指控泄露獲獎者信息，從1996年起曾先後七次泄露諾貝爾文學獎名單給博彩公司牟利。

醜聞曝光后，瑞典文學院卻選擇放棄起訴阿爾諾和弗羅斯滕松夫婦，並且通過內部投票決定不開除這名女院士。

由於對學院處理此事的方式不滿，包括前院長在內的多名成員辭職。

瑞典文學院三位重量級院士、諾貝爾文學獎評委辭職

瑞典學院的十八名終身院士負責文學獎評審，現在只剩下10名。院士的任命是終身制的，不允許辭職。根據現行規定，除非有人去世，否則退出的成員的席位將繼續空缺。

這就尷尬了，以後怎麼評？

瑞典皇家科學院的讚助人國王卡爾十六世？古斯塔夫提議修改規則，允許成員自願離開。

不過，委員會還是陷入了一個死循環，因為即使投票選出新的成員來取代那些退出的人，但它還是缺少批准新成員的法定人數。

現在，瑞典國王已經介入，推動瑞典學院的改革，除了辭職的權利之外，處理利益衝突和秘密信息的保護程序也將加強。

諾貝爾文學獎被認為是文學領域最重要的國際榮譽之一，現在快成了笑話。事到如今，諾獎會不會因此而走下「神壇」？

作為獎項授予機構，瑞典學院將把所有的努力都投入到恢復公眾的信任中。

幾十年來，學院如何選擇文學獎獲得者一直是不透明的。

瑞典學院成立於1786年，由古斯塔夫三世建立，瑞典國王是讚助人。

諾貝爾文學獎是瑞典化學家、工程師、發明家諾貝爾在1895年11月27日寫下遺囑，將全部財產3122萬余瑞典克朗捐，設立基金，每年把利息作為獎金，授予「一年來對人類作出最大貢獻的人」。

自1901年以來，文學獎的仲裁權都交給了瑞典學院。

但諾貝爾文學獎自開始就被抨擊政治化，有狹隘或誤導的成分。

據紐約時報報導，歷史上的獲獎者名單上有很多作者都不太為人所知，而像吐溫、托爾斯泰、普魯斯特和喬伊斯這樣眾所周知的作家卻被忽略。

1974年的獎項授予了瑞典學院的兩名成員——Eyvind Johnson和Harry Martinson，卻冷落了像弗拉基米爾？納博科夫、豪爾赫？路易斯？博爾赫斯和格雷厄姆？格林這些當時公眾心目中的首選候選人，他們中沒有一個人得到過提名。

現在，擱置今年的獎項是恢復聲望的唯一方式。

事實上此前也有7次未頒發諾貝爾文學獎，但大多是在戰爭時期。

諾貝爾基金會主席卡爾？亨里克赫爾丁說，「當選擇獲獎者的團隊出現問題時，必須推遲頒獎，否則這時的決策不會被認為是可信的。」

而重建聲望需要時間。

儘管瑞典文學院表示將在2019年同時頒發兩年的諾貝爾文學獎，但到那時候，它還能擁有往日的光輝嗎？

文/思齊