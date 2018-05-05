原標題：NASA擬進行核反應堆飛行測試 用於月球火星任務



中新網5月5日電 據外媒5日報導，美國太空總署(NASA)計劃進行攜帶型核反應堆的飛行測試，核反應堆可能被用於研究月球和火星的任務。

據SpaceNews消息， NASA格林研究中心(Glenn Research Center)和美國能源部國家核安全管理局代表5月2日表示，在內華達試驗場成功進行了Kilopower核反應堆測試，並展示出其提供高達1-10千瓦的電力。NASA表示，測試期間反應堆運行，如同預期的一樣。

2018年5月4日消息顯示，NASA預定在本周末將深測船「洞察號」送入火星軌道，其將會鑽掘火星表土直至地下，植根於著陸地點並探索其周邊事物。

據悉，其下一步可能是在太空測試反應堆。

SpaceNews寫道，NASA對反應堆技術作為未來月球和火星研究的能源來源感興趣。在月球上，這些反應堆可以在約14天的月夜期間提供能量。在火星上，這些反應堆可以在沙塵暴期間當太陽能電池的效率降低時，在夜間提供能量。

據NASA負責空間技術的代理副局長吉姆？羅伊特(Jim Reuter)表示，NASA為了2020年研究月球任務，可能在月球著陸器模塊上使用反應堆。