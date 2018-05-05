第8屆全國大專院校視光盃 大葉大學登場



(中央社訊息服務20180505 16:11:30)第8屆全國大專院校視光盃今年由大葉大學〈Da-Yeh University〉視光學系主辦，5、6日兩天在大葉大學體育館舉行，參與學校有大葉大學、馬偕醫護管理專科學校、元培醫事科技大學、仁德醫護管理專科學校、中山醫學大學、中臺科技大學、亞洲大學、中華醫事科技大學、樹人醫護管理專科學校。今年參與學校也是歷年來最多的一次，共有9校、470人次參賽。



活動總召集人、大葉大學光學系大二生李貞儀表示，一年一度的視光盃活動為全國大專校院視光學系每年重要體育活動之一，由設有視光學系的學校輪流舉辦。運動競賽項目包括籃球、排球、羽球、桌球、短跑等，一方面提升運動風氣，鼓勵學生課餘時間投入健康身心的休閒活動，另一方面，藉由各校間的運動文化交流，增進全國視光院校情感及同學間的交流，擴大大眾對於視光學系的認識，並希望藉由視光盃運動活動提升視光人凝聚力。他們從去年12月開始籌備，每一個體育競賽項目都有不同的專業知識，因此他們邀請的裁判都是具有該領域裁判證書的，盡可能讓整個活動辦到最好。



訊息來源：大葉大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233147.aspx