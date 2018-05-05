培育儲備幹部 大葉大學與味丹企業簽約



(中央社訊息服務20180505 16:09:53)味丹企業股份有限公司3日下午與大葉大學〈Da-Yeh University〉簽訂實習合約，歡迎大葉學生成為「MA種子暑期實習計畫」的實習生，表現優異者將能未畢業先就業，畢業直接轉任為味丹正職儲備幹部。



味丹企業股份有限公司處長張雄輝表示，味丹以食品製造起家，近年成立味丹生技，發展醫療保健產品，此外，味丹經營台灣、中國、越南三地市場，產品行銷到全世界，因此國際化人才需求迫切。過去有不少大葉大學校友到味丹工作，認真負責的態度深受公司肯定，因此味丹決定要在儲備幹部培訓導入實習生，遴選優質的大葉學子和正職員工共同受訓，希望能提早找到認同公司的人才，一起打拼。暑期實習計畫以培育消費品儲備幹部為核心，培訓過程除了課程與實務的連結，味丹在台灣共有11個行銷公司據點，學生可就近前往見習，實習期間表現傑出者，味丹將在學生畢業後直接聘任為儲備幹部。



大葉大學管理學院院長陳玉芬指出，雙方簽訂的實習合作將從管理學院和生物科技暨資源學院開始，開放給企業管理學系、資訊管理學系、國際企業管理學系、人力資源暨公共關係學系、會計資訊學系、財務金融學系、藥用植物與保健學系的大三生及碩一生。味丹的培訓計畫設立有「導師制度、輔導員制度」，將有導師與輔導員帶領培訓人員成長，與大葉大學德國式師徒制的教育精神不謀而合，相信學生到味丹實習，一定有很多學習與發揮的空間，歡迎對消費品產業有興趣的學生，透過實習為自己開拓機會。



訊息來源：大葉大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233146.aspx