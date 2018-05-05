大葉大學講堂 侯福嘉總經理暢談職場人才



(中央社訊息服務20180505 16:07:28)大葉大學〈Da-Yeh University〉打造大葉講堂，提供學生表達自我的平台，2日下午大葉講堂邀請MIC啟華電子科技總經理侯福嘉，以「從選至留看職場人力」為題，分享他對人才選、用、育、留的看法。



侯福嘉總經理認為，隨著機器人、人工智慧發展，很多人擔心工作會被取代，其實喪失工作機會的同時，新的工作機會也出現，不用怕沒有工作，踏出職場的第一步充滿無限可能。他勉勵學生們，一開始選擇職場就要理性看待，不要有太多情感包袱，每個人的職場生涯約有30到50年，要正向看待每一件事，踏踏實實、一步一腳印提升自我，才能走得長遠。



侯福嘉總經理指出，「選、用、育、留」是人力資源四要素，「選」的核心在看人，要把人才放到最適合的位置，才不會對人、對職位造成損失，當商品的價值能與價格匹配，就不怕訂價高會沒人買，人也一樣，想要有高薪，就必須把自己琢磨成器。「用」的核心是盡其才，西方講求制度、重視結果，東方則看過程，沒有功勞也有苦勞。「育」的核心在成就自我，管理者應同時扮演教練的角色，帶領團隊成長，就橡木桶定律所說的，一個木桶能裝多少水，取決於最短的那塊木板，因此補足所短才能提升整體價值。「留」的核心是找關鍵人才，外商以能力選才，台商則以績效選才，求職前不妨先思考自己的特質適合什麼。



人力資源暨公共關係學系主任曾耀煌表示，大葉講堂建置有拍攝、剪接、導播等設備，學生可以在這個平台訓練表達溝通能力，大葉講堂同時廣邀名人專家演講，希望藉由他們的成功經驗，提升學生就業競爭力。此次特別邀請擁有三十多年業界實務經驗的MIC啟華電子科技總經理侯福嘉，分享他對職場人才的觀察，協助學生認識職涯，與產業接軌。



人資公關系大一生黃姵蓉說，雖然她才大一，但未來一定會面臨就業議題，因此看到有「從選至留看職場人力」這場演講，就覺得很感興趣，希望能透過演講，學習成功人士的心得，同時探索自我，把握大學四年去提升個人能力。



訊息來源：大葉大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233145.aspx