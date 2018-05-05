原標題：突發！萬人緊急撤離！夏威夷火山大爆發！

美國地震局消息，日期:5月5日6時33分在美國夏威夷群島附近發生6.9級地震，震中位於北緯19.61度，西經155.00度。

夏威夷的基拉韋厄火山（Kilauea volcano）一夜之間爆發，導致熔岩流入居民區，政府已下令該區域上萬居民撤離。

目擊者形容當時的畫面為非常可怕的＂火幕＂。有居民看到＂熔岩＂在空中噴射150英尺， 熔岩散布在郊區街道上。

官員稱，此前一周有地震和火山噴發的警告，縣、州和聯邦官員已經在過去一周警告居民準備撤離。

地質調查在星期四將火山的警戒水平提高到了警告狀態， 意味著危險的爆發迫在眉睫， 或正在進行。

周四的時候，在稱為Leilani Estates的地區附近開了一個大裂縫，導致熔岩冒泡並滲出地面。

基拉韋厄火山是世界上最有名氣的活火山之一，在過去的2個世紀中噴發了60多次，最近一次大規模噴發發生在1983年，一直持續至今！

這次爆發是在最近幾天中度地震活動之後發生的。

美國地質調查局在夏威夷大島發現了數百次地震，周四早上達到里氏五級。周四晚些時間，裂縫已經形成，熔岩開始濺射周邊地區。

夏威夷火山天文台在一份聲明中說，這條裂縫約150米長。目前，夏威夷縣民防正在協調必要的反應，包括疏散Leilani地區部分居民。

美國地質調查局夏威夷火山天文台一夜之間將地質學家部署到爆發地點，而其他科學家正在監測通過天文台24/7遙測到的各種數據流。

目前還沒有火山噴發造成人員傷亡的報導，但星期五至少有100人住在安置點， 更多的被疏散者被認為是和親友在一起。

在爆發前幾天，Leilani部分地區鋪砌道路出現了地面新裂縫。居民們注意到裂縫沒有放出熱量或蒸汽，但很明顯裂縫是由於岩漿在下面形成的壓力而造成。

美國地質調查的夏威夷火山天文台地球物理學家 Asta Miklius 說， 科學家們無法預測火山噴發會持續多久。

Miklius 說， 一個關鍵因素是， 火山的岩漿庫是否會因火山噴發而開始流失， 而這還沒有發生。

「岩漿庫中有相當一部分岩漿。這可能不會僅僅是一個小時的噴發， 但它將持續多久將取決於火山岩漿庫。因此， 我們正在密切關注這一點。」

目前，夏威夷火山國家公園的基拉韋厄火山的遊覽項目已經關閉。

來源：中國地震台網、美國中文網