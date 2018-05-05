原標題：新華時評：將坦誠溝通進行到底



新華社北京5月5日電？ 題：將坦誠溝通進行到底

新華社記者於佳欣

5月3日至4日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國總統特使、財政部長姆努欽率領的美方代表團就共同關心的中美經貿問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。對雙方來說，這是一個好的開端。

萬事開頭難。從之前的貿易摩擦一度升級，到美方不遠萬里派出強大陣容與中方面對面磋商，這本身就是一個進步。重要的是雙方坐在一起，主動了解彼此關切，傾聽對方需求，共商解決方案，最終雙方均願意致力於通過對話磋商解決有關經貿問題。這對避免貿易摩擦短期內再度升級，是一個積極信號。坦誠磋商總好過不停爭論，因為爭論往往是為了爭個對錯高下，而磋商則是為了找到解決問題的更好辦法。

磋商中難免出現討價還價，但中方既不迎合，也未退讓。對於順應我改革開放基本國策的舉措，中方堅定不移地堅持下去；對於美方的無端指責，中方也毫不猶豫地強硬回擊，堅決捍衛國家和人民利益。在中方的嚴正交涉下，美方最終表示，重視中方交涉，將向美總統報告中方立場就是例證。而且雙方通過坦誠高效的溝通，還就部分問題達成共識，這說明兩國本身就存在高度的經濟依存度，問題解決也存在靈活性，一種更加平衡的中美雙邊經貿關係對中美兩國和世界各經濟體的發展都至關重要。

在有些領域達成一些共識的同時，雙方也認識到，在一些問題上還存在較大分歧，需要繼續加緊工作，以求取得更多進展。必須承認，這些問題不是一日形成的，加之兩國國情不同、經濟結構不同、雙方認識存在差異，解決起來也不可能一蹴而就。可喜的是雙方同意繼續就有關問題保持密切溝通，並建立相應工作機制。這就意味著雙方未來可能選擇更多對話和商量的方式解決摩擦，而不是用你打一槍、我回一槍來讓衝突升級。

但如若美方未來只考慮自身利益，不顧對方關切，將會為雙方磋商取得更多進展大大增加不確定性。如果期待達成更多建設性成果，恐怕還需美方本著平等心態，少一些漫天要價，多一些理性和務實。

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」這不僅是此次磋商，恐怕也是未來很長一段時間中美經貿關係的寫照。面向未來，雙方應該有成熟理性的認知、坦誠溝通的態度和戰勝挑戰的信心，努力開創「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的新局。