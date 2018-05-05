你畫我就演 身障畫家跨界「演」「畫」幸福劇本



(中央社訊息服務20180505 15:46:33)有一個奇妙的人對小男孩說：「這個種子是有魔法的，看你如何栽培它，果實就會如何變化。」一部從畫中走到現實的舞台劇，由新北市政府文化局、伊甸基金會萬芳啟能中心、輔仁大學博物館學研究所攜手合作，今(5)日在新北市藝文中心舉辦「汲尋：幸福的軌跡」身心障礙者微舞台劇暨畫展，「以畫來演」詮釋「什麼是幸福？」讓社會大眾對身心障礙朋友有更多不一樣的認識。



一場由身心障礙朋友共同主演的微舞台劇<堅持到底的魔法種子>緩緩為展覽揭開序幕，隨著音樂多位身障朋友以身體舞動精采橋段-碧娜•鮑許經典舞作《康乃馨》四季舞，口中並齊聲道出希望，撐起燈串傘，象徵著彼此加油，勇氣無限。而劇本則來自萬芳啟能中心服務使用者林柏廷親自創作的插畫故事改編，描素著小男孩從照顧魔法種子的過程中，學習到做事情要堅持到底，自己才會獲得成長、得到龐大的禮物，呼應著「幸福」而生。



新北市長副市長呂衛青表示，新北市以體貼、關懷、平等做為施政核心，以各項政策貼心照顧長者、新住民、身心障礙朋友們。這次展覽提及的幸福大哉問，我試問自己幸福就是「面帶笑容；享受生活」。生命或許不夠完美，但我們可以透過友善及堅強的意念來改變讓更多人幸福。今年跨域的合作讓我們看見身心障礙朋友多元的生命價值，我們也期待讓每個人平等參與藝術文化的共融思維，具體展現更多文化面向上的理念。



文化局表示，「汲尋：幸福的軌跡」身心障礙者微舞台劇暨畫展展區共劃分為五個子題：「什麼是幸福」、「幸福的來源」、「課堂創作」、「內心的變化」以及「觀察世界」等，每一個子題內皆可以看到不同身心障礙者朋友們對於幸福的各種詮釋與想像。在「什麼是幸福」與「幸福的來源」兩個展區中的作品都是身心障礙者朋友們對於內心的探索、對於生命中看似平凡事物的思索，「課堂創作」為展區故事線與身心障礙者朋友們內心變化的一個轉折點；當人們心中感到平靜、滿足及充實，漸漸地會有更多心力去和其他人交流互動、進一步地接觸觀察外在的世界。因此在最後「內心的變化」及「觀察世界」中可以感受到他們對於自己的肯定與希望和更多人事物接觸的渴望與嘗試；一幅幅看似平凡的藝術作品，其實都代表著一份非凡的意志與勇氣，以及超乎我們想像的生命力，就如同收藏家Charles Lang Freer曾說的：「畫面雖小到指掌之間，但畫中的世界，卻遼闊如廣袤大地。」



文化局說，「汲尋：幸福的軌跡」身心障礙者微舞台劇暨畫展，展出37件平面藝術創作，場域結合微舞臺劇、照顧者及被照顧者的生命故事影片情境展示，畫作並搭配「語音導覽點讀筆」口述影像。展覽即日起至6月3日，期間舉辦講座及親子教育活動，敬邀民眾蒞臨新北市藝文中心第三展覽室，讓創作帶您看見幸福的美麗軌跡。欲知更多活動資訊，請參閱新北市藝文中心官網http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/，或電洽02-22534417分機122。



訊息來源：新北市政府文化局本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233144.aspx