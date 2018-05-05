原標題：白宮「網路小編」厲害了！幫特朗普發推特，一年掙17萬美金！

來源：環球人物

美國總統特朗普是個「網癮老年」，玩推特上癮的事大家應該都知道了……

自從2009年3月開了推特帳號，特朗普至今共發推3.74萬條，擁有5000多萬粉絲，最高紀錄一天87條。

當上總統后，特朗普更以「推特治國」聞名，與金正恩「打嘴炮」、懟CNN……一出訪更是連著好幾天刷屏。

不過特朗普在推特上發的內容，並沒有得到大家的肯定。一份調查結果顯示，69%的美國人認為特朗普使用推特是個非常糟糕的主意。

特朗普的推特不招人待見，這個鍋可不能由他自己一個人背。

特朗普推特的背後還站著一個男人，他是唯一一個除了特朗普本人能登陸其推特的人，許多推文內容的起草和發送更是由他親自操刀，可以說把白宮「新媒體小編」這份工作做到了極致！

這個人就是白宮社交媒體主管、特朗普的社交網路助理丹·斯科維諾↓↓

讓人萬萬沒想到的是，如今官居白宮高位的丹，曾經只是特朗普的高爾夫球童。

1990年，當時只有14歲的丹在紐約韋斯切斯特郡某高爾夫球場打工，後來在一次商業活動中被選中成為特朗普的高爾夫球童，兩人也因此相識。

特朗普當時還未從政，只是一位知名的地產大亨，不過他已經是丹認識的最有錢的大佬了。丹說：「我永遠無法忘記他的豪華轎車第一次停在俱樂部的那一天，清晰地記得他給我小費時的情景，還有那兩張一百美元的鈔票。我說我會一直保留這兩張鈔票決不會花掉。」

後來特朗普每次來高爾夫球場打球，丹總是擔任著球童的角色，一來二去兩人也就熟絡了。

丹回憶說，特朗普還曾給他許下諾言，答應丹長大后就可以來給他打工。

令丹意外的是，許多年後特朗普真的兌現了當初的諾言。

2004年，特朗普特地聘請丹擔任高爾夫俱樂部的副經理。特朗普早已買下此前和丹相識的這座球場，並將其改名為特朗普國家高爾夫俱樂部。

那時丹已從紐約州立大學畢業，並獲得傳播學學士學位，還曾在可口可樂公司和Galderma實驗室工作。可以說是個事業有成的青年才俊了。

於是，千里馬與伯樂一拍即合，丹從此成了特朗普的「跟班小弟」。

此後，丹在高爾夫俱樂部一路高陞，2006年他晉陞為總經理，兩年後又晉陞為執行副總裁。

2013年，因為想轉行做傳播諮詢業務，丹離開了特朗普，開始服務於Joe Torre Safe At Home基金。

不過兩人並沒有分開多久，2014年11月，在聽到特朗普想參加大選的風聲后，丹立即和特朗普的兒子埃里克取得聯繫，並表明了希望參與其中的心愿：「如果你們要參選，算我一份。我將放棄原有規劃全身心投入到競選活動中。」

選擇繼續效忠特朗普，除了朋友情分，更多的因素恐怕是丹看中了特朗普的實力，想立即「抱大腿」。丹其實也是個「見風使舵」的高手，早在2009年，他還曾在一次採訪中表示「比爾·柯林頓是他見過的最難以置信的人，非常具有領導力」。

無論對特朗普是不是真的忠心耿耿，丹最終擔任了競選活動的顧問，加入到運營社交網路和數字傳播的工作中。

2015年6月，丹和競選團隊一起，開始在特朗普大廈24層的一個狹窄的辦公室上班。作為競選顧問之一，丹負責為特朗普拉讚助、前往初選州接洽當地大人物等工作。

學傳播學出身的丹，非常懂得拿捏民眾的「痛點」，還會像標題黨一樣，為特朗普撰寫直指人心的競選口號。

「特朗普火車」就是他在競選早期提出的助選口號，用於呼籲選民們「上車」。這一吶喊起初雖然並不被政界人士看好，但事實證明每位選民似乎都想到這輛「特朗普號特快」上去瞧瞧。

隨著競選活動的深入，「特朗普火車」變得勢不可擋，其在社交媒體中的地位也僅次於特朗普的另一句口號「讓美國再次偉大」。

特朗普競選團隊的高級傳播顧問傑森·米勒曾稱讚丹的實力：「如果沒有丹履行傳遞興奮的核心使命，人們不會意識到他們是運動的一部分。鼓勵人們露面絕對很重要。」

2016年11月，特朗普出乎意料地在競選中獲勝。而傍上了總統大腿的丹，也順理成章成為白宮高官之一。

在總統就職典禮之後，丹有了一個明確的官方頭銜——總統助理兼社交媒體主管。白宮此前並無此類職位，而丹在白宮享有獨立辦公室，更獲得了一份相當於最高級別職員才能拿到的179700美金年薪。

拿著如此高薪，丹每天在白宮裡都做些什麼呢？

用iPhone拍拍白宮會議聚集的人群、在特朗普私人飛機波音757里上上網、在Facebook上傳傳圖——他所做的事可能和絕大多數網民差不多——不過丹最重要的工作還是負責特朗普的推特賬號。

顯而易見，在丹的治下，特朗普的推特「語不驚人死不休」，說得直白點可能和標題黨、震驚體差不了太多……然而與白宮其他智囊的意見不同，丹認為沒必要限制總統在推特上的衝動和爆發。

「越招黑越走紅」，丹也許正是深諳這一社交網路的潛規則。雖然爭議不斷，但特朗普的推特在丹的操持下，不僅時常能引爆網路，更為特朗普吸引了更多流量。

有了流量即是獲得了關注。在競選階段，事實已經證明特朗普的言論越是過火、離奇，他的支持率越是節節上漲。

但想當好總統，要做的工作可不只是吸引眼球這麼簡單，光靠這招兒可不夠啊……