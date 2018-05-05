原標題：綜述：代際更新 亞洲崛起——第71屆戛納國際電影節前瞻



新華社巴黎５月４日電 綜述：代際更新 亞洲崛起——第７１屆戛納國際電影節前瞻

新華社記者張曼

第７１屆戛納國際電影節將於５月８日在法國南部海濱小城戛納開幕。資深影人云集、後輩新人迭出、亞洲電影崛起是本屆電影節值得期待的亮點，相信將為這場電影盛宴帶來驚喜和精彩。

電影節主席皮埃爾·萊斯屈爾此前表示，繼２０１７年７０周年之後，戛納電影節將開啟歷史新篇章，選片體現代際更新，並繼續探索當代電影，見證世界電影的成長。

戛納電影節素來偏愛「老朋友」，但本屆電影節主競賽單元代際更新的意味明顯，雖有不少故人來相會，但也向眾多新人敞開了大門。

在２１部主競賽單元入圍影片中，有１０位導演是首次參與金棕櫚獎角逐，其中，埃及導演舒基的《審判日》是其處女作。入圍的日本導演濱口龍介和波蘭著名導演帕維爾·帕夫利科夫斯基將分別攜作品《夜以繼日》和《冷戰》完成戛納首秀。此外，本屆入圍的戛納新人中不乏資深名導，如伊朗導演賈法爾·帕納希，他此前已將威尼斯電影節金獅獎和柏林電影節金熊獎收入囊中，此次將憑藉《三張面孔》衝擊歐洲三大電影節「大滿貫」。

在餘下１１位戛納賽場老手中，最資深的是法國新浪潮運動的旗手之一讓－呂克·戈達爾，這位８７歲的老將將攜新作《影像之書》八度征戰金棕櫚獎。中國導演賈樟柯和日本導演是枝裕和也都是名副其實的戛納常客，均是第五次征戰。此前，戰績最佳的為土耳其名導努里·比爾蓋·傑伊蘭，２０１４年他曾憑藉《冬眠》問鼎金棕櫚獎，是此次主競賽單元中唯一一位金棕櫚獎獲得者。今年，他將憑藉《野梨樹》期待梅開二度。

值得一提的是，儘管延續一貫傳統，歐美電影繼續在主競賽單元入圍影片數量上領跑，共有１０部，但本屆電影節上亞洲電影實力強勁，共有６部入圍，為近年之最。除中國導演賈樟柯的《江湖兒女》外，伊朗和日本有兩部影片入圍，韓國有一部影片入圍，為導演李滄東的《燃燒》。伊朗著名導演阿斯加爾·法爾哈迪的新作《人盡皆知》不僅入圍了主競賽單元，還將作為本屆電影節的開幕影片。

本屆電影節上華語電影和電影人的存在感十足。在華語片連續兩年缺席戛納主競賽單元后，賈樟柯新作《江湖兒女》此次將作為華語片唯一代表角逐金棕櫚獎。《江湖兒女》由趙濤、廖凡主演，講述了在２００１年的山西塞外，一對戀人之間錯綜複雜、橫跨１５年的犯罪愛情故事。在關注國際新銳導演作品的「一種關注」單元，執導過《路邊野餐》的中國導演畢贛將攜其第二部長片作品亮相。此外，中國台灣知名演員張震將出任主競賽單元評委。

２０１７年第７０屆戛納電影節期間，美國視頻點播公司「奈飛」與戛納電影節主辦方關於入圍影片播映方式產生分歧，引發廣泛爭議。戛納電影節藝術總監蒂埃里·弗雷莫不久前曾表示，凡是角逐戛納電影節金棕櫚獎的影片都要「在法國院線發行」。據報導，「奈飛」撤出了參加本屆電影節的電影。

本屆電影節的紅毯流程也將比往屆更為嚴格，弗雷莫此前數度強調本屆電影節將明確禁止紅毯自拍，以免造成「不合時宜的混亂」，影響走紅毯及整個電影節流程。

本屆電影節將於５月１９日閉幕。澳大利亞女星、奧斯卡獎得主凱特·布蘭切特將出任評委會主席。