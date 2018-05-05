▲五月天在本命的5月5日這天發布新作品。（圖／相信音樂提供 , 2018.05.05）

5月，作為「華人第一天團」五月天的本命月，隨著新單曲〈I Will Carry You〉首播，開啟五月天的第一天，而今天剛好是五月五日，屬於五月天迷的「五月天日」釋出新曲MV，讓本命月的第一周就讓各地歌迷感受到滿滿五月天！

日前五月天與遊戲「傳說對決」（王者榮耀）合作推出的團隊主打歌〈I Will Carry You〉，新歌釋出後獲得廣大好評，歌迷也把五月天過去作品和現在作品相互連結，意外發現原本擁有各別故事的歌曲，竟都能串連起來，不只歌曲還有MV人物跟故事本身，形成「五月天宇宙」現象。

MV中再度看到曾在〈派對動物〉內出現的「熟版五月天」，這次時間來到2071年5月5日的前夕，53年後的今天，五月天各自在鍾情的領域上堅持著，有藝術創作的阿信、持續音樂創作的怪獸、經營電競酒吧的老闆冠佑、遊戲霸主的瑪莎、運動員的石頭，即便身處各地，心中仍時常想起彼此，在極具意義的 5月5日「五月天日」，五人再度團聚。

▲五月天〈I Will Carry You〉將時間軸拉至53年後。（圖／相信音樂提供 , 2018.05.05）

故事象徵著在人生這場派對上，堅持自己喜歡做的事情，努力奮鬥，其中更少不了一路上友情的互相扶持。「I Will Carry You」擁有彼此不忘初衷並肩作戰，哪怕歷經挫敗與瓶頸，仍舊相互Carry的團隊精神。