幸福五月天 頭家請看戲熱鬧開演



(中央社訊息服務20180505 15:34:46)屏東縣政府於今年五一勞動節特別協助規劃了兩場屬於勞工的音樂會，5月4日及5日於屏東演藝廳熱鬧開演，由轄內經濟部加工出口區管理處屏東分處、經濟部工業局屏東工業區、內埔工業區及屏南工業區三個服務中心及屏東加工出口區、屏東工業區、內埔產業園區、屏南工業區的廠商協進會、屏東縣中小企業協會、屏東縣工業會及屏東縣商業會共同請廠商響應，共同出資邀請新古典室內樂團演出阿嬤的歌本音樂舞台劇，邀請廠商員工及家屬欣賞聆聽，犒賞勞工一整年的辛勞，兩場活動預計將湧入1600名觀眾。



縣長潘孟安於5月4日蒞臨現場與所有勞工一同享受國家級水準的藝文饗宴，並表示近年來縣府致力於維護勞權及兼顧產業發展，以勞資共創雙贏為目標，5日活動更將邀請100年至107年的全國模範勞工共襄盛舉，感謝他們在各行兢兢業業辛勞付出，共同慶祝這重要的節日，也希望藉此活動能達到拋磚引玉效果，帶動本縣勞資關係發展，共創勞資雙贏。



訊息來源：屏東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233143.aspx