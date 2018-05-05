屏東落山風洋蔥 新北搶灘成功



(中央社訊息服務20180505 15:16:03)屏東縣政府今日(5日)於新北市淡水捷運站後方廣場舉行屏東好物系列活動之「屏東落山風洋蔥記者會暨農產品展售」活動。前行政院院長蘇貞昌特地蒞臨現場大力推銷屏東洋蔥，活動除了屏東農產品明星：洋蔥，還有當季農特產品展售，並透過恆春樂齡中心90歲高齡老人演奏月琴，傳唱恆春古謠，與淡水老街氛圍相應合，衝高現場人氣及買氣，成功行銷屏東農產。



屏東縣長潘孟安、前行政院長蘇貞昌、農糧署南區分署副分署長、立法委員、屏東縣議員、新北市議員等皆特地來到現場讚聲，更逐攤相挺，以行動來支持屏東洋蔥及在地農產品。屏東縣長潘孟安表示對洋蔥擁有深厚的情感，落山風強力吹拂使得養份集中在球莖，採收時個個飽滿多汁，風味甘美，早期農收時期大夥一起釘洋蔥箱、嗑洋蔥飯，滋味與記憶如同現場演奏的月琴，珍貴而甜美，縣府特地輔導洋蔥產區枋山地區農會、車城地區農會及恆春鎮農會註冊了專屬洋蔥的產地團體商標，此次攜手共同至淡水行銷推廣，未來消費者只要認清商標購買，就保證絕對是買到來自恆春半島的洋蔥。



而屏東老縣長蘇貞昌來到現場支持以及關心在場展售農民，大力宣傳屏東農產品，展現個人鮮明特色「屏東農產品衝衝衝」，並表示以前擔任縣長任內，也曾帶隊北上推廣屏東優質農產品，藉由本次活動，再次讓北部鄉親品嚐到產地直送的農產品，加深對屏東農產品的印象。



屏東縣政府農業處表示，107年屏東洋蔥的面積有607公頃，較去年120公頃左右，主要產區在枋山、車城與恆春，總產量約3萬2000公噸左右。恆春半島的陽光充足，加上在地特殊季節性的落山風，生產出的洋蔥其口味與其縣市大大不同，屏東縣政府農業處提醒大家，屏東洋蔥的蔥味及蔥勁十足，現在品嚐，正是時候，錯過可要等到明年。



除了洋蔥，屏東優良的香蕉、鳳梨、芋頭等特色農產品，現在正是產季，也藉由這次活動搶先曝光全台第一批愛文芒果，味道香濃，果色透紅，充分展現屏東農產品「屏東好物」的新鮮優質風貌，歡迎全國消費者踴躍選購。



訊息來源：屏東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233142.aspx