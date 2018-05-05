▲A-Lin開玩笑表示自己的「下麵又辣又香」。（圖／記者吳雨婕攝 , 2018.05.05）

在美國巡迴結束回到台灣的A-Lin，今（5）日在台北出席代言知名品牌乾麵的代言活動，幽默的A-Lin受訪時大方表示：「我的下麵（面）又辣又香！」讓眾人笑到東倒西歪。

在記者會現場，A-Lin秀廚技，「下麵」來吃，記者會後接受媒體採訪時，她開玩笑的說，「我自認『下麵』很香。」還提到平常在家，家常菜都會做，孩子最愛吃她的香腸炒飯，自認廚藝不錯的她，笑說：「老公最愛我『下麵』了！」

先前在美國巡演時，有一位歌迷搶了麥克風演唱A-Lin的歌曲，歌聲之恐怖讓A-Lin驚訝的表情被做成表情包流傳，被問及此事，她表示當下真的嚇死了，原本以為歌迷上台是要一展歌喉，「當下真的嚇到，而且我的耳麥整個都是他的聲音，特別明顯（指走音）。」雖然有被粉絲的歌聲震撼到，A-Lin還是認為對方的勇氣可嘉。

▲A-Lin出席代言乾麵的記者會，現場還秀了廚技。（圖／記者吳雨婕攝 , 2018.05.05）

第29屆金曲獎即將在6月23日登場，A-Lin去年發行了《A-Lin》同名專輯，記者詢問她會不會在意入圍金曲？她回應：「其實就是自然，順其自然。」說完後不忘推銷自己的專輯，惹得眾人再次因為她的話語笑聲連連。