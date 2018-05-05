原標題：財經觀察：加入亞投行為肯亞發展融資帶來新機遇



新華社內羅畢５月４日電？ 財經觀察：加入亞投行為肯亞發展融資帶來新機遇

新華社記者王小鵬 王騰

亞洲基礎設施投資銀行日前宣布其理事會已批准２個意向成員加入，包括域內成員巴布亞紐幾內亞和域外成員肯亞。分析人士認為，肯亞加入亞投行不僅將鞏固肯中兩國關係發展的良好勢頭，也將為正在尋求更廣泛融資渠道的肯亞帶來新的發展機遇。

肯亞塔大學經濟學講師肯·奧根博在接受記者採訪時說，肯亞選擇加入亞投行是其國家戰略計劃的一部分，這將使肯亞與持「發展中國家思維方式」的金融機構相聯接，也將為肯亞發展提供更多的可能性。自２００２年基礎設施升級計劃啟動以來，肯亞一直在尋求更具競爭力的發展融資模式。

奧根博表示，「多年來，肯亞基礎設施發展滯後部分原因可歸結為世界銀行和國際貨幣基金組織等機構在融資領域的條件限制。肯亞從中吸取了教訓，因此選擇加入更具包容性的國際金融組織。」

「我們或許會看到更多非洲國家加入亞投行，它為南南合作所面臨的挑戰提供了解決方案。」奧根博說。

肯亞《商業日報》４日報導說，肯亞目前在基礎設施發展領域正面臨嚴重的資金短缺，需要尋找成本較低的融資渠道，以減輕國庫的負擔。

肯亞公共政策研究與分析研究院學者大衛·穆圖阿認為，在基礎設施融資方面，中國一直是肯亞真誠的合作夥伴。肯亞應抓住機會，實現國家進一步對外開放。

中國駐肯使館提供的數據顯示，建交５５年來，中國與肯亞合作共同建設了蒙內鐵路、莫伊國際體育中心等百余個重大項目，中國已成為肯最大貿易夥伴、投資來源國和工程承包方。雙邊貿易額２０１６年達到５７億美元，中國在肯的投資還在持續增長。

分析人士認為，加入亞投行表明肯亞看好中肯關係發展，為雙邊合作投下「信任票」。非洲治理研究所肯亞負責人威爾遜·卡馬烏說，肯亞正在向中國傳遞建立長久關係的信號。由於中國的幫助，肯亞的基礎設施已取得巨大進步。未來肯亞對基礎設施的融資需求只會進一步擴大。

近年來，中肯兩國在經貿等各領域關係穩步發展。市場調查機構益普索發佈的一份最新調查報告顯示，中國已成為肯民眾最認可的發展合作夥伴。該機構分析認為，這主要得益於中國對肯經濟建設和社會發展的巨大貢獻，特別是中國在基礎設施、對非援助等領域的成就。

據了解，巴布亞紐幾內亞和肯亞這２個意向成員加入獲批后，還需走完國內法定程序並將首筆資本金繳存銀行后，才能成為正式成員。這些意向成員的股份將從亞投行尚未分配的預留股份中獲得。